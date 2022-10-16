Свердловчанин, попав в аварию, бесследно пропал. Фото

17 октября 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Мужчина на Infinity попал в аварию, после чего бесследно пропал (фото из архива) Фото: pixabay.com Под Первоуральском (Свердловская область) 16 октября 47-летний мужчина попал в аварию, после чего пропал. Местные жители в соцсетях сообщают, что видели, как утром мужчина ехал на Infiniti, но вскоре автомобиль был найден перевернутым в кювете. Водителя не нашли ни в машине, ни рядом с ним. «Утречком видел его, мимо завода несся, как не в себя», — сказал местный житель. Другие жители считают, что мужчина мог пойти пешком. «Может быть, его кто-нибудь подобрал? Ну, или он пешком решил пойти?», — считает другой мужчина. При этом неизвестно, как произошла авария и каково состояние мужчины. Личность пропавшего установили. Им оказался Вячеслав Семенов из Первоуральска. Волонтеры поискового отряда «Прорыв» объявили поиски пропавшего мужчины. К поискам подключился местный ОМВД. По данным волонтеров, мужчина был одет в голубые джинсы, темные кроссовки и серо-голубую куртку. С собой у него была черная сумка. Волонтеры также отмечают, что рост мужчины — 182 сантиметра. У него среднее телосложение, русые волосы и серые глаза. Если вам что-то известно о местонахождении Вячеслава, то позвоните по номерам +7 (343) 927—04—03 и +7 (962) 316—55—42. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало о пропавшем 38-летнем мужчине из Каменска-Уральского. Мужчину ищут с 7 октября. Машину мужчины нашли утром перевернутой в кювете Фото: соцсети Мужчина, попав в аварию, пропал 16 октября Фото: сообщество «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте»

Под Первоуральском (Свердловская область) 16 октября 47-летний мужчина попал в аварию, после чего пропал. Местные жители в соцсетях сообщают, что видели, как утром мужчина ехал на Infiniti, но вскоре автомобиль был найден перевернутым в кювете. Водителя не нашли ни в машине, ни рядом с ним. «Утречком видел его, мимо завода несся, как не в себя», — сказал местный житель. Другие жители считают, что мужчина мог пойти пешком. «Может быть, его кто-нибудь подобрал? Ну, или он пешком решил пойти?», — считает другой мужчина. При этом неизвестно, как произошла авария и каково состояние мужчины. Личность пропавшего установили. Им оказался Вячеслав Семенов из Первоуральска. Волонтеры поискового отряда «Прорыв» объявили поиски пропавшего мужчины. К поискам подключился местный ОМВД. По данным волонтеров, мужчина был одет в голубые джинсы, темные кроссовки и серо-голубую куртку. С собой у него была черная сумка. Волонтеры также отмечают, что рост мужчины — 182 сантиметра. У него среднее телосложение, русые волосы и серые глаза. Если вам что-то известно о местонахождении Вячеслава, то позвоните по номерам +7 (343) 927—04—03 и +7 (962) 316—55—42. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало о пропавшем 38-летнем мужчине из Каменска-Уральского. Мужчину ищут с 7 октября.