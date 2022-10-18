Пропавшего свердловчанина начали искать спустя месяц. Фото

19 октября 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

Полиция начала поиски мужчины, ушедшего из дома месяц назад (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ирбите (Свердловская область) 19 сентября пропал 41-летний Александр Колмаков. Информацию о пропавшем мужчине разместила пресс-служба полиции города в соцсети «ВКонтакте». «Разыскивается без вести пропавший Колмаков Александр. Вечером, 19 сентября, он вышел из дома и не вернулся», — пишет пресс-служба МО МВД России «Ирбитский». В полиции отмечают, что мужчина был одет в камуфляжную куртку, серые джинсы и черные кроссовки. Местные жители в соцсетях пишут, что у мужчины больные ноги. «Он хромает на правую ногу», — пишет женщина. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра, просят сообщить по телефону дежурной части +7 (343) 556-25-27. Ранее агентство писало о мужчине, который 16 октября, попав в ДТП, бесследно пропал. Позднее волонтеры, занимавшиеся его поиском, сообщили, что мужчина найден мертвым. Мужчина ушел из дома 19 сентября Фото: сообщество «Полиция Ирбита» в соцсети «ВКонтакте»

В Ирбите (Свердловская область) 19 сентября пропал 41-летний Александр Колмаков. Информацию о пропавшем мужчине разместила пресс-служба полиции города в соцсети «ВКонтакте». «Разыскивается без вести пропавший Колмаков Александр. Вечером, 19 сентября, он вышел из дома и не вернулся», — пишет пресс-служба МО МВД России «Ирбитский». В полиции отмечают, что мужчина был одет в камуфляжную куртку, серые джинсы и черные кроссовки. Местные жители в соцсетях пишут, что у мужчины больные ноги. «Он хромает на правую ногу», — пишет женщина. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра, просят сообщить по телефону дежурной части +7 (343) 556-25-27. Ранее агентство писало о мужчине, который 16 октября, попав в ДТП, бесследно пропал. Позднее волонтеры, занимавшиеся его поиском, сообщили, что мужчина найден мертвым.