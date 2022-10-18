18 октября 2022

Пропавшего свердловчанина начали искать спустя месяц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полиция, патруль полиции
Полиция начала поиски мужчины, ушедшего из дома месяц назад (фото из архива) Фото:

В Ирбите (Свердловская область) 19 сентября пропал 41-летний Александр Колмаков. Информацию о пропавшем мужчине разместила пресс-служба полиции города в соцсети «ВКонтакте».

«Разыскивается без вести пропавший Колмаков Александр. Вечером, 19 сентября, он вышел из дома и не вернулся», — пишет пресс-служба МО МВД России «Ирбитский».

В полиции отмечают, что мужчина был одет в камуфляжную куртку, серые джинсы и черные кроссовки. Местные жители в соцсетях пишут, что у мужчины больные ноги. «Он хромает на правую ногу», — пишет женщина. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра, просят сообщить по телефону дежурной части +7 (343) 556-25-27.

Ранее агентство писало о мужчине, который 16 октября, попав в ДТП, бесследно пропал. Позднее волонтеры, занимавшиеся его поиском, сообщили, что мужчина найден мертвым.

Мужчина ушел из дома 19 сентября
Фото:

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В Ирбите (Свердловская область) 19 сентября пропал 41-летний Александр Колмаков. Информацию о пропавшем мужчине разместила пресс-служба полиции города в соцсети «ВКонтакте». «Разыскивается без вести пропавший Колмаков Александр. Вечером, 19 сентября, он вышел из дома и не вернулся», — пишет пресс-служба МО МВД России «Ирбитский». В полиции отмечают, что мужчина был одет в камуфляжную куртку, серые джинсы и черные кроссовки. Местные жители в соцсетях пишут, что у мужчины больные ноги. «Он хромает на правую ногу», — пишет женщина. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра, просят сообщить по телефону дежурной части +7 (343) 556-25-27. Ранее агентство писало о мужчине, который 16 октября, попав в ДТП, бесследно пропал. Позднее волонтеры, занимавшиеся его поиском, сообщили, что мужчина найден мертвым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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