На Украине сообщили об обстреле Николаева

«Общественные новости» сообщили, что в Николаеве были слышны взрывы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Николаеве объявили воздушную тревогу из-за взрывов. Об этом сообщили в telegram-канале «Общественные новости»
«В Николаеве были слышны звуки взрывов», — сообщили в источнике. Из-за этого в городе и области объявили воздушную тревогу.
После теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по критической инфраструктуре. 20 октября в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.
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