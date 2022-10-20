На Украине сообщили об обстреле Николаева

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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
«Общественные новости» сообщили, что в Николаеве были слышны взрывы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Николаеве объявили воздушную тревогу из-за взрывов. Об этом сообщили в telegram-канале «Общественные новости»

«В Николаеве были слышны звуки взрывов», — сообщили в источнике. Из-за этого в городе и области объявили воздушную тревогу.

После теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по критической инфраструктуре. 20 октября в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

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В Николаеве объявили воздушную тревогу из-за взрывов. Об этом сообщили в telegram-канале «Общественные новости» «В Николаеве были слышны звуки взрывов», — сообщили в источнике. Из-за этого в городе и области объявили воздушную тревогу. После теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по критической инфраструктуре. 20 октября в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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