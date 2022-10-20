На трассе Челябинск-Екатеринбург «Газель» разорвало на части

На трассе Челябинск-Екатеринбург произошла крупная авария в Каслинском районе, в результате которой кабину автомобиля «Газель» разорвало на части, а водитель скончался от полученных травм. Об этом 21 октября URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
«Авария произошло в 07:20 на территории Каслинского района. Водитель „Газели“, челябинец 1994 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию. Он столкнулся с остановившемся на светофоре грузовым автомобилем „Мерседес“ с полуприцепом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В результате аварии водитель «Газели» скончался при транспортировке в больницу. Мужчина имел водительский стаж 9 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 2 раза. Водитель грузовика «Мерседес» оказался из Тамбова, он вез в сторону Челябинска продукты.
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