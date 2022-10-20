Пермяки на большом экране увидят главный бой UFC 280

Поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой покажут в пермском кинотеатре Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми любители смешанных единоборств смогут на большом экране следить за главным боем турнира UFC 280 (18+). Прямую трансляцию поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который пройдет в Абу-Даби, покажут в кинотеатре «Синема Парк Кристалл».

«В главном бою вечера Ислам Махачев встретится с Чарльзом Оливейрой в борьбе за вакантный титул в легком весе. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за пояс подерутся Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет Петр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе подерется с 13-м номером рейтинга Шоном О’Мэлли», — сообщается на сайте кинотеатра.

Трансляция турнира стартует 22 октября в 23 часа. Организаторы говорят, что он обещает стать одним из наиболее ярких и значимых в этом году.