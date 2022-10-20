20 октября 2022

Тюменская компания предлагает новым сотрудникам отсрочку от мобилизации

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Уборка снега с крыш. Ханты-Мансийск, крановщик
Крановщикам и контролерам обещают бронь от стратегически значимой компании Фото:
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Мобилизация в России

Тюменское ООО «Конструкция» ищет в штат сотрудников, которым обещает отсрочку от мобилизации. Вакансии размещены в базе регионального Центра занятости. Бронь предоставят, так как компания является стратегически значимой.

«ООО „Конструкция“ требуются шесть контролеров и 10 крановщиков 3-6 разрядов. Предоставляется отсрочка от призыва в период частичной мобилизации в России (стратегически значимая компания)», — такая информация представлена в базе Центра занятости Тюменской области.

При потребности в более чем в 240 сотрудниках разных специальностей, в текстах вакансий отсрочка указана лишь для вышеназванных специалистов. Им также предлагают зарплаты от 35 до 54 тысяч рублей, частичную оплату питания, сменный график и развозку.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. Призыву подлежат граждане, пребывающие в запасе. Однако ряду специалистов положена бронь по факту их профессиональной деятельности.

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Тюменское ООО «Конструкция» ищет в штат сотрудников, которым обещает отсрочку от мобилизации. Вакансии размещены в базе регионального Центра занятости. Бронь предоставят, так как компания является стратегически значимой. «ООО „Конструкция“ требуются шесть контролеров и 10 крановщиков 3-6 разрядов. Предоставляется отсрочка от призыва в период частичной мобилизации в России (стратегически значимая компания)», — такая информация представлена в базе Центра занятости Тюменской области. При потребности в более чем в 240 сотрудниках разных специальностей, в текстах вакансий отсрочка указана лишь для вышеназванных специалистов. Им также предлагают зарплаты от 35 до 54 тысяч рублей, частичную оплату питания, сменный график и развозку. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. Призыву подлежат граждане, пребывающие в запасе. Однако ряду специалистов положена бронь по факту их профессиональной деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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