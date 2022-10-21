Местные жители рассказали, что подростки давно вели себя агрессивно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подросток из Алапаевска (Свердловская область), подозреваемый в поджоге пенсионерки, избил бездомного в тот же день. Несовершеннолетний вел себя агрессивно, оскорблял и наносил удары руками и ногами. Об этом рассказал сам потерпевший.

«Я шел от магазина „Монетка“, попрошайничал ходил, они [подростки] за мной пошли. Вначале меня избили у одного дома, потом еще раз в другом месте. Ни за что, просто потому, что мы ходим и попрошайничаем», — цитирует потерпевшего телеграм-канал «Четвертый канал».

Ранее URA.RU писало, что в Алапаевске подростки 12 и 16 лет сожгли пенсионерку. Позднее стало известно, что они пытались спасти пенсионерку: побежали за помощью к соседям, где стали стучаться в квартиры и просить воду. Одна из горожанок дала им ведро воды и сама вышла во двор, где и увидела пострадавшую, после чего вызвала полицию. Один из подозреваемых избежит наказания, так как не достиг возраста уголовного преследования, второй находится под домашним арестом.