21 октября 2022

Челябинский губернатор побывал в полевом лагере для мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер заявил, что к приему мобилизованных все готово Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 октября побывал в чебаркульской дивизии, где подготовлен полевой лагерь для мобилизованных. Как отметил глава региона, на днях здесь разместится первая группа призванных, к их встрече все готово.

«Условия создали достойные. Отапливаемые палатки, полевые кухни, круглосуточное медицинское сопровождение, бани. Есть даже полевая церковь и мечеть», — написал Текслер в своем telegram-канале.

По словам губернатора, главное сейчас, чтобы этот единый организм начал функционировать без сбоев, и обеспечить качественную подготовку и проведение боевого слаживания. Готовить для мобилизованных будут студенты колледжей профильных специальностей.

Всероссийский полевой лагерь для мобилизованных на полигоне танковой дивизии в Чебаркуле построили за 12 дней. При строительстве лагеря было задействовано 38 промышленных предприятий региона.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как отметил Путин, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе.

Алексею Текслеру сообщили, что к встрече мобилизованных все готово
Фото:
Как считает Алексей Текслер, условия создали достойные
Фото:
В лагере будет обеспечено круглосуточное медицинское сопровождение
Фото:
Готовить для мобилизованных будут студенты колледжей
Фото:

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 октября побывал в чебаркульской дивизии, где подготовлен полевой лагерь для мобилизованных. Как отметил глава региона, на днях здесь разместится первая группа призванных, к их встрече все готово. «Условия создали достойные. Отапливаемые палатки, полевые кухни, круглосуточное медицинское сопровождение, бани. Есть даже полевая церковь и мечеть», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам губернатора, главное сейчас, чтобы этот единый организм начал функционировать без сбоев, и обеспечить качественную подготовку и проведение боевого слаживания. Готовить для мобилизованных будут студенты колледжей профильных специальностей. Всероссийский полевой лагерь для мобилизованных на полигоне танковой дивизии в Чебаркуле построили за 12 дней. При строительстве лагеря было задействовано 38 промышленных предприятий региона. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как отметил Путин, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...