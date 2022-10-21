Алексей Текслер заявил, что к приему мобилизованных все готово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 октября побывал в чебаркульской дивизии, где подготовлен полевой лагерь для мобилизованных. Как отметил глава региона, на днях здесь разместится первая группа призванных, к их встрече все готово.

«Условия создали достойные. Отапливаемые палатки, полевые кухни, круглосуточное медицинское сопровождение, бани. Есть даже полевая церковь и мечеть», — написал Текслер в своем telegram-канале.

По словам губернатора, главное сейчас, чтобы этот единый организм начал функционировать без сбоев, и обеспечить качественную подготовку и проведение боевого слаживания. Готовить для мобилизованных будут студенты колледжей профильных специальностей.

Всероссийский полевой лагерь для мобилизованных на полигоне танковой дивизии в Чебаркуле построили за 12 дней. При строительстве лагеря было задействовано 38 промышленных предприятий региона.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как отметил Путин, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе.

Алексею Текслеру сообщили, что к встрече мобилизованных все готово Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Как считает Алексей Текслер, условия создали достойные Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В лагере будет обеспечено круглосуточное медицинское сопровождение Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области