22 октября 2022
21 октября 2022

Челябинцы собирают в лесах замороженные рыжики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хребет Зигальга, поселок Верхний Катав, Челябинская область, зима, лес, национальный парк, зигальга, горы
Грибники собирают в челябинских лесах замороженные рыжики Фото:

Жители Челябинской области собрали в лесу подмороженные грибы. Об этом они рассказали в соцсетях.

«Грибов уже меньше намного, выбрано и срезано очень много, еще и червивых больше стало. Впервые собирала рыжики свежемороженные. Насобирали больше двух ведер на душу», — рассказала участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте» Людмила Михайловна.

Автор поста уточнила, что только сейчас устала от грибов. И рыжики, которые она нашла в Аргаяше, стали потрясающим итогом этого грибного сезона.

«Все… Сезон закрыл! 22 октября, даже не помню, чтоб за грибами ходил. К вечеру бортовой — 1 показал, грибы начали подмораживаться», — пояснил Андрей Куликовский в том же сообществе.

Рыжики в челябинских лесах начали подмораживаться

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Жители Челябинской области собрали в лесу подмороженные грибы. Об этом они рассказали в соцсетях. «Грибов уже меньше намного, выбрано и срезано очень много, еще и червивых больше стало. Впервые собирала рыжики свежемороженные. Насобирали больше двух ведер на душу», — рассказала участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте» Людмила Михайловна. Автор поста уточнила, что только сейчас устала от грибов. И рыжики, которые она нашла в Аргаяше, стали потрясающим итогом этого грибного сезона. «Все… Сезон закрыл! 22 октября, даже не помню, чтоб за грибами ходил. К вечеру бортовой — 1 показал, грибы начали подмораживаться», — пояснил Андрей Куликовский в том же сообществе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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