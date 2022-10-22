Грибники собирают в челябинских лесах замороженные рыжики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области собрали в лесу подмороженные грибы. Об этом они рассказали в соцсетях.

«Грибов уже меньше намного, выбрано и срезано очень много, еще и червивых больше стало. Впервые собирала рыжики свежемороженные. Насобирали больше двух ведер на душу», — рассказала участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте» Людмила Михайловна.

Автор поста уточнила, что только сейчас устала от грибов. И рыжики, которые она нашла в Аргаяше, стали потрясающим итогом этого грибного сезона.

«Все… Сезон закрыл! 22 октября, даже не помню, чтоб за грибами ходил. К вечеру бортовой — 1 показал, грибы начали подмораживаться», — пояснил Андрей Куликовский в том же сообществе.