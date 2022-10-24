Пермских мэров упрекнули в плохой работе с подчиненными

Главы не могут заставить подведомственные структуры вести соцсети Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Восемь территорий Пермского края попали в «красную зону» по реализации новых требований федерального законодательства, которые требуют ведение соцсетей от подведомственных муниципалитету организаций. На это им указали в закрытой части заседания совета глав муниципалитетов региона 24 октября, сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

«Летом 2022 года были приняты поправки в федеральный закон, которым обязали подведомственные муниципалитетам организации иметь собственные „живые“ страницы в соцсетях. И вести их. Требование вступит в силу в декабре. А в восьми территориях работа поставлена из рук вон плохо. Это чревато претензиями прокуратуры», — рассказал собеседник.

Среди «двоечников» — Александровский, Горнозаводский, Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Оханский, Юрлинский округа и город Березники. Коса и Кочево в принципе не ведут такую работу. В Березниках и Юрле власти не могут заставить подведомственные организации ей заняться. А в Александровске, Кудымкаре и Оханске администрации не в состоянии полноценно отчитаться о проведенной работе, говорит источник.

На заседании совета глав муниципалитеты обязали исправиться до 15 ноября. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэров будут штрафовать за ошибки в соцсетях. Ведению личных страниц они должны уделять особое внимание.