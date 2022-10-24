В пермской деревне у председателя думы сгорел дом

25 октября 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Часть имущества после пожара удалось сохранить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Чазево Косинского округа (Пермский край) у председателя местной думы Александра Мартынова сгорел двухквартирный дом. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «В дом семьи Мартыновых из д. Чазево сегодня, то есть 24 октября 2022 года, в вечернее время ворвалась беда. Пожаром уничтожен двухквартирный дом, часть имущества сохранена. Многие из вас знают семью Мартыновых. Мама Вера Егоровна — учитель Чазевской школы, сын Александр Леонидович — председатель Думы Косинского МО», — говорится в группе. Администрация в соцсети обратилась к местным жителям с просьбой помочь народному избраннику с восстановлением жилища. Также чиновники отмечают, что необходимо скорее помочь с предоставлением нового жилья, так как сейчас приближается зима.

В деревне Чазево Косинского округа (Пермский край) у председателя местной думы Александра Мартынова сгорел двухквартирный дом. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «В дом семьи Мартыновых из д. Чазево сегодня, то есть 24 октября 2022 года, в вечернее время ворвалась беда. Пожаром уничтожен двухквартирный дом, часть имущества сохранена. Многие из вас знают семью Мартыновых. Мама Вера Егоровна — учитель Чазевской школы, сын Александр Леонидович — председатель Думы Косинского МО», — говорится в группе. Администрация в соцсети обратилась к местным жителям с просьбой помочь народному избраннику с восстановлением жилища. Также чиновники отмечают, что необходимо скорее помочь с предоставлением нового жилья, так как сейчас приближается зима.