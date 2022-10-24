24 октября 2022

В пермской деревне у председателя думы сгорел дом

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Последствия пожара в поселке Рябково. Курган, сгоревший дом, последствия пожара
Часть имущества после пожара удалось сохранить Фото:

В деревне Чазево Косинского округа (Пермский край) у председателя местной думы Александра Мартынова сгорел двухквартирный дом. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«В дом семьи Мартыновых из д. Чазево сегодня, то есть 24 октября 2022 года, в вечернее время ворвалась беда. Пожаром уничтожен двухквартирный дом, часть имущества сохранена. Многие из вас знают семью Мартыновых. Мама Вера Егоровна — учитель Чазевской школы, сын Александр Леонидович — председатель Думы Косинского МО», — говорится в группе.

Администрация в соцсети обратилась к местным жителям с просьбой помочь народному избраннику с восстановлением жилища. Также чиновники отмечают, что необходимо скорее помочь с предоставлением нового жилья, так как сейчас приближается зима.

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В деревне Чазево Косинского округа (Пермский край) у председателя местной думы Александра Мартынова сгорел двухквартирный дом. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «В дом семьи Мартыновых из д. Чазево сегодня, то есть 24 октября 2022 года, в вечернее время ворвалась беда. Пожаром уничтожен двухквартирный дом, часть имущества сохранена. Многие из вас знают семью Мартыновых. Мама Вера Егоровна — учитель Чазевской школы, сын Александр Леонидович — председатель Думы Косинского МО», — говорится в группе. Администрация в соцсети обратилась к местным жителям с просьбой помочь народному избраннику с восстановлением жилища. Также чиновники отмечают, что необходимо скорее помочь с предоставлением нового жилья, так как сейчас приближается зима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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