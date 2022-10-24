24 октября 2022

В Перми открывается выставка о жертвах коллективизации и раскулачивания

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Виды города. Соликамск, портрет сталина, соликамская тюрьма, музей сталинских репрессий
Пермь вспоминает жертв сталинских репрессии Фото:

Экспозиция «Выкорчеванные», посвященная пострадавшим от коллективизации и раскулачивания, откроется 25 октября в пермском Центре городской культуры. Необычное название выставки отсылает к сленговому слову, которое появилось в 1929-1932-х годах, поясняют организаторы.

«Сленговое слово „выкорчевка“ распространилось в русском языке в период коллективизации 1929−1932-х годов в контексте кампании раскулачивания, которая уничтожила личные хозяйства и разрушила судьбы тысяч крестьянских семей. Это выставка памяти о тех, кого вырвали с корнем из своей земли в ходе масштабного социального эксперимента, устроенного большевиками», — говорится в анонсе ЦГК.

Посетителя выставки представят архивные фотографии, документы и видеоинтервью с пострадавшими от массовых депортаций. Открытие экспозиции состоится 25 октября в 19:00.

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Экспозиция «Выкорчеванные», посвященная пострадавшим от коллективизации и раскулачивания, откроется 25 октября в пермском Центре городской культуры. Необычное название выставки отсылает к сленговому слову, которое появилось в 1929-1932-х годах, поясняют организаторы. «Сленговое слово „выкорчевка“ распространилось в русском языке в период коллективизации 1929−1932-х годов в контексте кампании раскулачивания, которая уничтожила личные хозяйства и разрушила судьбы тысяч крестьянских семей. Это выставка памяти о тех, кого вырвали с корнем из своей земли в ходе масштабного социального эксперимента, устроенного большевиками», — говорится в анонсе ЦГК. Посетителя выставки представят архивные фотографии, документы и видеоинтервью с пострадавшими от массовых депортаций. Открытие экспозиции состоится 25 октября в 19:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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