В Перми открывается выставка о жертвах коллективизации и раскулачивания

25 октября 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Пермь вспоминает жертв сталинских репрессии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экспозиция «Выкорчеванные», посвященная пострадавшим от коллективизации и раскулачивания, откроется 25 октября в пермском Центре городской культуры. Необычное название выставки отсылает к сленговому слову, которое появилось в 1929-1932-х годах, поясняют организаторы. «Сленговое слово „выкорчевка“ распространилось в русском языке в период коллективизации 1929−1932-х годов в контексте кампании раскулачивания, которая уничтожила личные хозяйства и разрушила судьбы тысяч крестьянских семей. Это выставка памяти о тех, кого вырвали с корнем из своей земли в ходе масштабного социального эксперимента, устроенного большевиками», — говорится в анонсе ЦГК. Посетителя выставки представят архивные фотографии, документы и видеоинтервью с пострадавшими от массовых депортаций. Открытие экспозиции состоится 25 октября в 19:00.

Экспозиция «Выкорчеванные», посвященная пострадавшим от коллективизации и раскулачивания, откроется 25 октября в пермском Центре городской культуры. Необычное название выставки отсылает к сленговому слову, которое появилось в 1929-1932-х годах, поясняют организаторы. «Сленговое слово „выкорчевка“ распространилось в русском языке в период коллективизации 1929−1932-х годов в контексте кампании раскулачивания, которая уничтожила личные хозяйства и разрушила судьбы тысяч крестьянских семей. Это выставка памяти о тех, кого вырвали с корнем из своей земли в ходе масштабного социального эксперимента, устроенного большевиками», — говорится в анонсе ЦГК. Посетителя выставки представят архивные фотографии, документы и видеоинтервью с пострадавшими от массовых депортаций. Открытие экспозиции состоится 25 октября в 19:00.