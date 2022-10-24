24 октября 2022

Собчак посоветовала изгнать бесов из Соловьева, обозвавшего екатеринбуржцев «сатанинскими выродками»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес-форум
Ксения Собчак пошутила над Владимиром Соловьевым, заявившим о сатанистах в Екатеринбурге Фото:

Журналистка Ксения Собчак подшутила над телеведущим Владимиром Соловьевым, обозвавшим жителей Екатеринбурга «сатанинскими выродками», и посчитала, что над ним нужно провести обряд изгнания бесов. Соответствующий пост она выложила в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«Мне неиронично кажется, что наш добрый товарищ Соловьев одержим бесами. Нужен обряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю там, осиновый кол про запас», — написала Собчак. Она пошутила, что телеведущий может покрыться шерстью и начать резать кур и водителей в Москве.

Журналистка предположила, что сатанисты, о которых говорил Соловьев в прямом эфире, находятся непосредственно в студии телеведущего. Собчак оскорбилась присутствием своей фамилии в речи Соловьева.

Он утром 25 октября в эфире авторской программы обозвал екатеринбуржцев «сатанинскими выродками» и сказал, что не собирается прекращать нападки на город. Соловьев припомнил, как на него подавали в суд из-за высказывания о Екатеринбурге. Свои суждения о городе он начал высказывать весной, в итоге подчеркнув, что столица Урала является «центром мерзотной либероты».

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Журналистка Ксения Собчак подшутила над телеведущим Владимиром Соловьевым, обозвавшим жителей Екатеринбурга «сатанинскими выродками», и посчитала, что над ним нужно провести обряд изгнания бесов. Соответствующий пост она выложила в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «Мне неиронично кажется, что наш добрый товарищ Соловьев одержим бесами. Нужен обряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю там, осиновый кол про запас», — написала Собчак. Она пошутила, что телеведущий может покрыться шерстью и начать резать кур и водителей в Москве. Журналистка предположила, что сатанисты, о которых говорил Соловьев в прямом эфире, находятся непосредственно в студии телеведущего. Собчак оскорбилась присутствием своей фамилии в речи Соловьева. Он утром 25 октября в эфире авторской программы обозвал екатеринбуржцев «сатанинскими выродками» и сказал, что не собирается прекращать нападки на город. Соловьев припомнил, как на него подавали в суд из-за высказывания о Екатеринбурге. Свои суждения о городе он начал высказывать весной, в итоге подчеркнув, что столица Урала является «центром мерзотной либероты».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...