Собчак посоветовала изгнать бесов из Соловьева, обозвавшего екатеринбуржцев «сатанинскими выродками»

25 октября 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак пошутила над Владимиром Соловьевым, заявившим о сатанистах в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналистка Ксения Собчак подшутила над телеведущим Владимиром Соловьевым, обозвавшим жителей Екатеринбурга «сатанинскими выродками», и посчитала, что над ним нужно провести обряд изгнания бесов. Соответствующий пост она выложила в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «Мне неиронично кажется, что наш добрый товарищ Соловьев одержим бесами. Нужен обряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю там, осиновый кол про запас», — написала Собчак. Она пошутила, что телеведущий может покрыться шерстью и начать резать кур и водителей в Москве. Журналистка предположила, что сатанисты, о которых говорил Соловьев в прямом эфире, находятся непосредственно в студии телеведущего. Собчак оскорбилась присутствием своей фамилии в речи Соловьева. Он утром 25 октября в эфире авторской программы обозвал екатеринбуржцев «сатанинскими выродками» и сказал, что не собирается прекращать нападки на город. Соловьев припомнил, как на него подавали в суд из-за высказывания о Екатеринбурге. Свои суждения о городе он начал высказывать весной, в итоге подчеркнув, что столица Урала является «центром мерзотной либероты».

Журналистка Ксения Собчак подшутила над телеведущим Владимиром Соловьевым, обозвавшим жителей Екатеринбурга «сатанинскими выродками», и посчитала, что над ним нужно провести обряд изгнания бесов. Соответствующий пост она выложила в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «Мне неиронично кажется, что наш добрый товарищ Соловьев одержим бесами. Нужен обряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю там, осиновый кол про запас», — написала Собчак. Она пошутила, что телеведущий может покрыться шерстью и начать резать кур и водителей в Москве. Журналистка предположила, что сатанисты, о которых говорил Соловьев в прямом эфире, находятся непосредственно в студии телеведущего. Собчак оскорбилась присутствием своей фамилии в речи Соловьева. Он утром 25 октября в эфире авторской программы обозвал екатеринбуржцев «сатанинскими выродками» и сказал, что не собирается прекращать нападки на город. Соловьев припомнил, как на него подавали в суд из-за высказывания о Екатеринбурге. Свои суждения о городе он начал высказывать весной, в итоге подчеркнув, что столица Урала является «центром мерзотной либероты».