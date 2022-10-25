ВС РФ нанесли сокрушительный удар ВСУ в районе Кременной

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Бойцы ВС РФ были готовы к атаке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия нанесла сокрушительный удар по ВСУ и наемникам, которые пытались прорваться в Кременную. Об этом сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории. В результате более 10 единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен», — заявил в эфире Первого канала.

Благодаря радиоперехвату и пленным российские военные заранее выяснили, с какого направления будет идти атака. Он отметил, что бойцы ВС РФ были готовы к наступлению ВСУ. Однако, по словам Киселева, несмотря на потери и поражение украинская сторона будет и дальше пытаться прорвать оборону в данном направлении.

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Российская армия нанесла сокрушительный удар по ВСУ и наемникам, которые пытались прорваться в Кременную. Об этом сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев. «Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории. В результате более 10 единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен», — заявил в эфире Первого канала. Благодаря радиоперехвату и пленным российские военные заранее выяснили, с какого направления будет идти атака. Он отметил, что бойцы ВС РФ были готовы к наступлению ВСУ. Однако, по словам Киселева, несмотря на потери и поражение украинская сторона будет и дальше пытаться прорвать оборону в данном направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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