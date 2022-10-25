ВС РФ нанесли сокрушительный удар ВСУ в районе Кременной

Бойцы ВС РФ были готовы к атаке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия нанесла сокрушительный удар по ВСУ и наемникам, которые пытались прорваться в Кременную. Об этом сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории. В результате более 10 единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен», — заявил в эфире Первого канала.
Благодаря радиоперехвату и пленным российские военные заранее выяснили, с какого направления будет идти атака. Он отметил, что бойцы ВС РФ были готовы к наступлению ВСУ. Однако, по словам Киселева, несмотря на потери и поражение украинская сторона будет и дальше пытаться прорвать оборону в данном направлении.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер