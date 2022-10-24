24 октября 2022

Челябинцы делятся снимками солнечного затмения. Фото

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Челябинцы придумывают различные способы, чтобы увидеть солнечное затмение Фото:

Жители Снежинска (Челябинская область) 25 октября попытались рассмотреть частичное солнечное затмение. Фотографиями они поделились в социальных сетях.

«А вот первые кадры, которые появились у нас в эти моменты. Не судите строго, по сравнению с захватывающим восторгом качество фото не имеет никакого значения», — сообщает издание «Снежинск Сегодня» в «ВКонтакте».

Судя по фото в комментариях, можно сделать вывод, что даже сквозь тучи можно было увидеть затмение. «У нас маленький кусочек солнышка „откушен“», — написала в комментариях Анастасия Б.

Другой пользователь написал, что наблюдал затмение через сварочную маску. А пользователь Анночка Н показала, как можно использовать обычные очки для наблюдения за небесными телами.

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Жители Снежинска (Челябинская область) 25 октября попытались рассмотреть частичное солнечное затмение. Фотографиями они поделились в социальных сетях. «А вот первые кадры, которые появились у нас в эти моменты. Не судите строго, по сравнению с захватывающим восторгом качество фото не имеет никакого значения», — сообщает издание «Снежинск Сегодня» в «ВКонтакте». Судя по фото в комментариях, можно сделать вывод, что даже сквозь тучи можно было увидеть затмение. «У нас маленький кусочек солнышка „откушен“», — написала в комментариях Анастасия Б. Другой пользователь написал, что наблюдал затмение через сварочную маску. А пользователь Анночка Н показала, как можно использовать обычные очки для наблюдения за небесными телами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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