Челябинцы придумывают различные способы, чтобы увидеть солнечное затмение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Снежинска (Челябинская область) 25 октября попытались рассмотреть частичное солнечное затмение. Фотографиями они поделились в социальных сетях.

«А вот первые кадры, которые появились у нас в эти моменты. Не судите строго, по сравнению с захватывающим восторгом качество фото не имеет никакого значения», — сообщает издание «Снежинск Сегодня» в «ВКонтакте».

Судя по фото в комментариях, можно сделать вывод, что даже сквозь тучи можно было увидеть затмение. «У нас маленький кусочек солнышка „откушен“», — написала в комментариях Анастасия Б.

Другой пользователь написал, что наблюдал затмение через сварочную маску. А пользователь Анночка Н показала, как можно использовать обычные очки для наблюдения за небесными телами.

Фото: группа «Снежинск Сегодня» в «ВКонтакте»

Фото: группа «Снежинск Сегодня» в «ВКонтакте»

Фото: группа «Снежинск Сегодня» в «ВКонтакте»

Фото: группа «Снежинск Сегодня» в «ВКонтакте»