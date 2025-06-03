03 июня 2025

В Челябинскую область не пустили 2,5 тысячи чугунных казанов из Кыргызстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская таможня не пропустила незаконную партию чугунных казанов
Челябинская таможня не пропустила незаконную партию чугунных казанов Фото:

В Челябинскую область не пропустили партию чугунных казанов, решеток и саджи, незаконно перевозимых из Кыргызской Республики. О том, что на перевозчика возбуждено административное дело, URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Владелец не представил сертификат на казаны, решетки и саджи для их выпуска в свободное обращение. Всего насчитано почти 2,5 тысячи чугунных предметов и около трех тысяч картонных коробок для казанов в разобранном виде без декларирования. Общая стоимость составила 3,5 млн рублей», — рассказали URA.RU в таможне.

На перевозчика возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 и статьи 16.20 КоАП РФ. Товар изъяли, а нарушителю грозит штраф с возможной конфискацией.

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В Челябинскую область не пропустили партию чугунных казанов, решеток и саджи, незаконно перевозимых из Кыргызской Республики. О том, что на перевозчика возбуждено административное дело, URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «Владелец не представил сертификат на казаны, решетки и саджи для их выпуска в свободное обращение. Всего насчитано почти 2,5 тысячи чугунных предметов и около трех тысяч картонных коробок для казанов в разобранном виде без декларирования. Общая стоимость составила 3,5 млн рублей», — рассказали URA.RU в таможне. На перевозчика возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 и статьи 16.20 КоАП РФ. Товар изъяли, а нарушителю грозит штраф с возможной конфискацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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