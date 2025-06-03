В Челябинскую область не пустили 2,5 тысячи чугунных казанов из Кыргызстана

В Челябинскую область не пропустили партию чугунных казанов, решеток и саджи, незаконно перевозимых из Кыргызской Республики. О том, что на перевозчика возбуждено административное дело, URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
«Владелец не представил сертификат на казаны, решетки и саджи для их выпуска в свободное обращение. Всего насчитано почти 2,5 тысячи чугунных предметов и около трех тысяч картонных коробок для казанов в разобранном виде без декларирования. Общая стоимость составила 3,5 млн рублей», — рассказали URA.RU в таможне.
На перевозчика возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 и статьи 16.20 КоАП РФ. Товар изъяли, а нарушителю грозит штраф с возможной конфискацией.
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