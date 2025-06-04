Главный этап очистки реки Миасс начнется в Челябинске в середине июня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты ждут окончания нерестового периода, чтобы начать основательную очистку реки Миасс
Специалисты ждут окончания нерестового периода, чтобы начать основательную очистку реки Миасс Фото:

В Челябинске очистка реки Миасс сейчас происходит по мере возможностей. Это связано с тем, что нерестовый период еще не завершился. Масштабная очистка реки начнется с 16 июня, сообщили в пресс-службе минэкологии области.

«Скоро начнутся масштабные работы, включая скашивание и уборку водной растительности с применением специализированной техники. Основательная очистка реки начнется после завершения нерестового периода», — пояснила заместитель министра экологии Челябинской области Марина Гартвик.

Сейчас на реке Миасс образовалось много водорослей. Нерестовый период еще не завершился, поэтому специалисты убирают их и мусор вручную.

Очищать реку с помощью специализированной техники специалисты начнут с 16 июня
Очищать реку с помощью специализированной техники специалисты начнут с 16 июня
Фото:

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В Челябинске очистка реки Миасс сейчас происходит по мере возможностей. Это связано с тем, что нерестовый период еще не завершился. Масштабная очистка реки начнется с 16 июня, сообщили в пресс-службе минэкологии области. «Скоро начнутся масштабные работы, включая скашивание и уборку водной растительности с применением специализированной техники. Основательная очистка реки начнется после завершения нерестового периода», — пояснила заместитель министра экологии Челябинской области Марина Гартвик. Сейчас на реке Миасс образовалось много водорослей. Нерестовый период еще не завершился, поэтому специалисты убирают их и мусор вручную.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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