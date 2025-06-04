В Челябинске очистка реки Миасс сейчас происходит по мере возможностей. Это связано с тем, что нерестовый период еще не завершился. Масштабная очистка реки начнется с 16 июня, сообщили в пресс-службе минэкологии области.
«Скоро начнутся масштабные работы, включая скашивание и уборку водной растительности с применением специализированной техники. Основательная очистка реки начнется после завершения нерестового периода», — пояснила заместитель министра экологии Челябинской области Марина Гартвик.
Сейчас на реке Миасс образовалось много водорослей. Нерестовый период еще не завершился, поэтому специалисты убирают их и мусор вручную.
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