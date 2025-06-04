Из Челябинска в Уфу запустят «Ласточку»

Поезд запустят 1 июля
Из Челябинска в Уфу в июле запустят пригородный поезд «Ласточка». Об этом сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров.
«1 июля из Уфы „полетит“ новая „Ласточка“ — в направлении Челябинска. В следующем году аналогичные электропоезда мы запустим в Самару и Магнитогорск», — сообщил Хабиров в своем telegram-канале. Об остановках и стоимости проезда пока не сообщается.
Из Челябинска ранее запустили новый пригородный поезд в Башкирию Дема–Кропачево–Мурсалимкино. Поезд начал курсировать с 30 марта.
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