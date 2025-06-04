Из Челябинска в Уфу запустят «Ласточку»

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Поезд запустят 1 июля
Поезд запустят 1 июля Фото:

Из Челябинска в Уфу в июле запустят пригородный поезд «Ласточка». Об этом сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров. 

«1 июля из Уфы „полетит“ новая „Ласточка“ — в направлении Челябинска. В следующем году аналогичные электропоезда мы запустим в Самару и Магнитогорск», — сообщил Хабиров в своем telegram-канале. Об остановках и стоимости проезда пока не сообщается. 

Из Челябинска ранее запустили новый пригородный поезд в Башкирию Дема–Кропачево–Мурсалимкино. Поезд начал курсировать с 30 марта.

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Из Челябинска в Уфу в июле запустят пригородный поезд «Ласточка». Об этом сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров.  «1 июля из Уфы „полетит“ новая „Ласточка“ — в направлении Челябинска. В следующем году аналогичные электропоезда мы запустим в Самару и Магнитогорск», — сообщил Хабиров в своем telegram-канале. Об остановках и стоимости проезда пока не сообщается.  Из Челябинска ранее запустили новый пригородный поезд в Башкирию Дема–Кропачево–Мурсалимкино. Поезд начал курсировать с 30 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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