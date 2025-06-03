03 июня 2025

В Златоусте малыш выпал из окна третьего этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок выпал из окна, навалившись на москитную сетку
Ребенок выпал из окна, навалившись на москитную сетку Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас малыш находится под наблюдением врачей.

«В вечернее время мальчик выпал из окна третьего этажа, облокотившись на москитную сетку. Его госпитализировали в медучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что с наступлением летнего сезона количество таких случаев, к сожалению, увеличивается. Там напомнили родителям о недопустимости оставления детей без присмотра. Необходимо объяснять им всю опасность игр у распахнутого окна.

«Также рекомендуется убирать мебель подальше от окон и устанавливать блокираторы. Использование москитных сеток не защищает от падений, а проветривание в режиме „форточки“ также может быть опасно», — добавили в ведомстве.

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В Златоусте (Челябинская область) 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас малыш находится под наблюдением врачей. «В вечернее время мальчик выпал из окна третьего этажа, облокотившись на москитную сетку. Его госпитализировали в медучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что с наступлением летнего сезона количество таких случаев, к сожалению, увеличивается. Там напомнили родителям о недопустимости оставления детей без присмотра. Необходимо объяснять им всю опасность игр у распахнутого окна. «Также рекомендуется убирать мебель подальше от окон и устанавливать блокираторы. Использование москитных сеток не защищает от падений, а проветривание в режиме „форточки“ также может быть опасно», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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