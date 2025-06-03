В Златоусте малыш выпал из окна третьего этажа

В Златоусте (Челябинская область) 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас малыш находится под наблюдением врачей.
«В вечернее время мальчик выпал из окна третьего этажа, облокотившись на москитную сетку. Его госпитализировали в медучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В ведомстве отметили, что с наступлением летнего сезона количество таких случаев, к сожалению, увеличивается. Там напомнили родителям о недопустимости оставления детей без присмотра. Необходимо объяснять им всю опасность игр у распахнутого окна.
«Также рекомендуется убирать мебель подальше от окон и устанавливать блокираторы. Использование москитных сеток не защищает от падений, а проветривание в режиме „форточки“ также может быть опасно», — добавили в ведомстве.
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