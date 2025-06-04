Бывшему замначальника челябинского центра «Э» Калитюку суд продлил домашний арест

Челябинский суд продлил домашний арест бывшему заместителю начальника областного Центра «Э» Александру Калитюку. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Челябинский суд продлил домашний арест Калитюку. Подполковника обвиняют в особо крупном мошенничестве», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Калитюк был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Во время операции по задержанию началась погоня со стрельбой. Машину Калитюка пришлось блокировать, но при попытку уйти от погони, он повредил несколько припаркованных во дворе автомобилей. При задержании в его авто обнаружили 3,5 миллиона рублей.
Деньги могли предназначаться для решения вопроса в суде. Некоторые СМИ связали «эшника» с фирмой «Южуралспецмонтажстрой», которая занималась возведением ЖК «Алое поле» в центре города. Якобы супруга Калитюка, являясь дочерью застройщика, попросила его «похлопотать» за компанию. Но в ходе следствия версия развалилась и дело переквалифицировали.
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