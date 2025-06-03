В Курчатовском райсуде Челябинска вынесли приговор местному жителю, который в январе 2021 года, воспользовавшись пожаром в многоквартирном доме, обнес квартиру соседей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, с учетом всех смягчающих обстоятельств ему назначили условный срок.
«С учетом личности подсудимого, полного признания вины и частичного возмещения ущерба, ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно. С испытательным сроком три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Инцидент произошел 1 января 2021 года в одном из домов на улице Захаренко. В новогоднюю ночь здание загорелось. Мужчина же, воспользовавшись моментом, попал в квартиру соседей (они не закрыли квартиру на ключ из-за срочной реанимации), откуда вынес ювелирку на сумму свыше 130 тысяч рублей.
Мужчина был объявлен в розыск. Его удалось задержать спустя несколько лет. А в сентябре 2024 года, согласно базе суда, он не явился на заседание и снова был объявлен в розыск. После повторного задержания в апреле 2025 года ему ужесточили меру пресечения.
В пожаре же погибло два человека. Предварительно, именно их квартира и стала источником пожара.
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