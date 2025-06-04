Челябинцы стали чаще выбирать путешествия на автомобиле

В Челябинске за год спрос на путешествия на автомобиле вырос на 47%. При этом наибольший интерес у горожан наблюдается в направлении Москвы, что связано с деловыми и турпоездками, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«Также челябинцы всё чаще выбирают отдых в Казахстане. За год спрос на автомобильные поездки туда вырос на 78%. Это может быть связано с тем, что пересечение границы стало проще, а туристическая инфраструктура в республике развивается», — сообщили в пресс-службе.
Причем, пока пляжи только прогреваются, челябинцы уже бронируют трансферы на черноморские курорты. Так, в целом по России спрос на перевозки в Сочи вырос на 31% за год. Наибольшую активность проявили туристы из Оренбурга (в 4 раза), Москвы (в 2,3 раза) и Пскова (в 2 раза).
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