Челябинцы стали чаще выбирать путешествия на автомобиле

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За год спрос на автопутешествия у горожан вырос на 47%
За год спрос на автопутешествия у горожан вырос на 47% Фото:

В Челябинске за год спрос на путешествия на автомобиле вырос на 47%. При этом наибольший интерес у горожан наблюдается в направлении Москвы, что связано с деловыми и турпоездками, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«Также челябинцы всё чаще выбирают отдых в Казахстане. За год спрос на автомобильные поездки туда вырос на 78%. Это может быть связано с тем, что пересечение границы стало проще, а туристическая инфраструктура в республике развивается», — сообщили в пресс-службе.

Причем, пока пляжи только прогреваются, челябинцы уже бронируют трансферы на черноморские курорты. Так, в целом по России спрос на перевозки в Сочи вырос на 31% за год. Наибольшую активность проявили туристы из Оренбурга (в 4 раза), Москвы (в 2,3 раза) и Пскова (в 2 раза).

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В Челябинске за год спрос на путешествия на автомобиле вырос на 47%. При этом наибольший интерес у горожан наблюдается в направлении Москвы, что связано с деловыми и турпоездками, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Также челябинцы всё чаще выбирают отдых в Казахстане. За год спрос на автомобильные поездки туда вырос на 78%. Это может быть связано с тем, что пересечение границы стало проще, а туристическая инфраструктура в республике развивается», — сообщили в пресс-службе. Причем, пока пляжи только прогреваются, челябинцы уже бронируют трансферы на черноморские курорты. Так, в целом по России спрос на перевозки в Сочи вырос на 31% за год. Наибольшую активность проявили туристы из Оренбурга (в 4 раза), Москвы (в 2,3 раза) и Пскова (в 2 раза).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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