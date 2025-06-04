Челябинские судмедэксперты смогут передавать фрагменты трупов в собственность

Челябинскому областному бюро судебно-медицинской экспертизы (ЧОБСМЭ) арбитражный суд разрешил передавать в собственность фрагменты трупов и другие медицинские отходы. Как следует из решения арбитража, спор возник после проведенного тендера с целью найти исполнителя по утилизации отходов.
«Из условий контракта не следует, что заказчик передает медицинские отходы в качестве продукции, которая непосредственно предназначена для дальнейшего использования исполнителем в хозяйственных и иных целях. Из проекта контракта следует, что исполнитель должен предоставить заказчику документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов», — отметил суд.
Тендер на 499 тысяч рублей прошел осенью 2023 года. В ноябре ЧОБСМЭ подписало с «Котельной № 3» контракт об утилизации отходов со своих 22-х структурных подразделений. Условием документа стала передача выбросов в собственность подрядчика. В документе стороны договорились об условиях: как и когда следует забирать отходы, в какие контейнеры их помещать и на каких весах взвешивать. Один из участников, предприниматель Вячеслав Костин, сделал вывод о том, что участники торгов обладали не всей информацией, а вопрос с передачей в собственность прозвучал противоречиво. Бизнесмен написал в УФАС жалобу. Разобравшись, служба в январе 2024 года согласилась с доводами заявителя. Затем вопрос о собственности на отходы по иску судмедэкспертов изучил суд.
Арбитраж не согласился с антимонопольщиками. Судья Ольга Наконечная указала на то, что право собственности предполагает возможность распоряжаться имуществом. Если бюро это сделает, передав по всей форме отходы уполномоченной организации, то закон не нарушит. Также судья заключила, что перечень обязанностей в техзадании представлен в полной мере, и потому у участников закупки вопросов не возникло: все смогли сформировать свои предложения. От исполнителя требовалось собирать отходы, их перевозить и утилизировать.
Классификация отходов и правила обращения с ними содержатся в целом ряде документов. Среди них есть федеральные законы, постановления правительства РФ и санитарно-эпидемиологические нормы. Контракт заключался на отходы категорий «Б» и «В». К ним относятся остатки тканей, иглы и шприцы, перевязочные препараты, кал, моча и другие выбросы.
В сентябре челябинский арбитраж уже выносил вердикт об аналогичном споре. Его также инициировало УФАС по жалобе того же бизнесмена. При этом сумма контракта была почти в три раза выше, а объявлял торги Южно-Уральский государственный медицинский университет. Победителем аукциона была тоже «Котельная № 3».
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УФАС. При поступлении ответа он будет размещен на сайте.
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