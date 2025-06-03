В челябинском районе с начала сезона три человека пострадали от укусов змей

В Саткинском районе Челябинской области с начала сезона уже три человека пострадали от укусов змей. От этом сообщили в областной больнице.
«С начала этого сезона три человека пострадали от нападения змей. Всем обратившимся оказана экстренная медицинская помощь», — сообщили в больнице округа, пишет «Саткинский рабочий». От укусов клещей пострадали не менее 350 человек.
В Нижнем Уфалее ранее гадюка напала на ребенка, который подошел к ней и начал снимать на телефон. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу.
Конец мая — начало июня — период особой активности змей, в том числе гадюк. Они выползают, чтобы погреться на солнце, но при этом могут быть агрессивны. Активность змей в Челябинской области в 2025 году вызвана мягкой зимой и ранней весной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!