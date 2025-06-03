03 июня 2025

В челябинском районе с начала сезона три человека пострадали от укусов змей

В Саткинском районе с начала сезона три человека пострадали от нападения змей
© Служба новостей «URA.RU»
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Лето только началось, а жертвами нападения змей уже стали три человека в округе
Лето только началось, а жертвами нападения змей уже стали три человека в округе Фото:

В Саткинском районе Челябинской области с начала сезона уже три человека пострадали от укусов змей. От этом сообщили в областной больнице. 

«С начала этого сезона три человека пострадали от нападения змей. Всем обратившимся оказана экстренная медицинская помощь», — сообщили в больнице округа, пишет «Саткинский рабочий». От укусов клещей пострадали не менее 350 человек. 

В Нижнем Уфалее ранее гадюка напала на ребенка, который подошел к ней и начал снимать на телефон. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу.

Конец мая — начало июня — период особой активности змей, в том числе гадюк. Они выползают, чтобы погреться на солнце, но при этом могут быть агрессивны. Активность змей в Челябинской области в 2025 году вызвана мягкой зимой и ранней весной.

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В Саткинском районе Челябинской области с начала сезона уже три человека пострадали от укусов змей. От этом сообщили в областной больнице.  «С начала этого сезона три человека пострадали от нападения змей. Всем обратившимся оказана экстренная медицинская помощь», — сообщили в больнице округа, пишет «Саткинский рабочий». От укусов клещей пострадали не менее 350 человек.  В Нижнем Уфалее ранее гадюка напала на ребенка, который подошел к ней и начал снимать на телефон. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу. Конец мая — начало июня — период особой активности змей, в том числе гадюк. Они выползают, чтобы погреться на солнце, но при этом могут быть агрессивны. Активность змей в Челябинской области в 2025 году вызвана мягкой зимой и ранней весной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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