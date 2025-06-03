03 июня 2025

Челябинские олигархи обсудят связи с церковью

© Служба новостей «URA.RU»
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На заседание промышленники соберутся 6 июня
На заседание промышленники соберутся 6 июня Фото:

Члены Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) обсудят связи с церковью. Как сообщила пресс-служба объединения, организация изучит социальное партнерство верующих, предприятий и власти.

«Сформировали повестку заседания. Основными вопросами станут эффективность мер поддержки сельского хозяйства региона; социальное партнерство церкви, бизнеса и государства», — заявили в СПП.

Заседание состоится 6 июня. Важной частью встречи станет подписание соглашения между СПП и фондом «Защитники Отечества».

Ожидают участие первых лиц регионального правительства и заксобрания, сенаторов Совета Федерации, депутатов Госдумы РФ, митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Во встрече примут участие коллеги из «Опоры России», Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.

В ходе мероприятия союз примет в свои ряды новых членов. Они представляют различные отрасли, среди которых есть металлургия и информационные технологии.

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Члены Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) обсудят связи с церковью. Как сообщила пресс-служба объединения, организация изучит социальное партнерство верующих, предприятий и власти. «Сформировали повестку заседания. Основными вопросами станут эффективность мер поддержки сельского хозяйства региона; социальное партнерство церкви, бизнеса и государства», — заявили в СПП. Заседание состоится 6 июня. Важной частью встречи станет подписание соглашения между СПП и фондом «Защитники Отечества». Ожидают участие первых лиц регионального правительства и заксобрания, сенаторов Совета Федерации, депутатов Госдумы РФ, митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Во встрече примут участие коллеги из «Опоры России», Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров. В ходе мероприятия союз примет в свои ряды новых членов. Они представляют различные отрасли, среди которых есть металлургия и информационные технологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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