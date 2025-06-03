В Челябинске ФСБ задержала жителя, пытавшегося поджечь госучреждение

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали местного жителя, который в апреле пытался поджечь здание госучреждения. Сейчас в его отношении возбуждено и расследуется дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на террористический акт).
«Действуя из мести и нетерпимости к органам власти, с целью дестабилизации их деятельности, устрашения населения и создания опасности гибели человека, осуществил попытку поджога здания государственного учреждения, после чего скрылся с места преступления. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Сейчас в отношении задержанного проводятся следственные действия по закреплению полученных доказательств. Также проверяется его причастность к иным эпизодам противоправной деятельности.
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