03 июня 2025

В Челябинске ФСБ задержала жителя, пытавшегося поджечь госучреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ФСБ задержали потенциального террориста
Сотрудники ФСБ задержали потенциального террориста Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали местного жителя, который в апреле пытался поджечь здание госучреждения. Сейчас в его отношении возбуждено и расследуется дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на террористический акт).

«Действуя из мести и нетерпимости к органам власти, с целью дестабилизации их деятельности, устрашения населения и создания опасности гибели человека, осуществил попытку поджога здания государственного учреждения, после чего скрылся с места преступления. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Сейчас в отношении задержанного проводятся следственные действия по закреплению полученных доказательств. Также проверяется его причастность к иным эпизодам противоправной деятельности.

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В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали местного жителя, который в апреле пытался поджечь здание госучреждения. Сейчас в его отношении возбуждено и расследуется дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на террористический акт). «Действуя из мести и нетерпимости к органам власти, с целью дестабилизации их деятельности, устрашения населения и создания опасности гибели человека, осуществил попытку поджога здания государственного учреждения, после чего скрылся с места преступления. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Сейчас в отношении задержанного проводятся следственные действия по закреплению полученных доказательств. Также проверяется его причастность к иным эпизодам противоправной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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