Агрессивный шизофреник избивал челябинку в собственном подъезде

Челябинка месяцами боялась вернуться домой из-за опасного соседа
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина страдает психическим заболеванием
Мужчина страдает психическим заболеванием Фото:

Жительница Челябинска стала жертвой нападения соседа, страдающего шизофренией. Испуганная женщина пришла за помощью к региональному уполномоченному по правам человека Юлии Сударенко. 

«Суд установил, что мужчина подбежал к ней в подъезде с криками „Убью тебя!“, нанес не менее пяти ударов по голове, повалил на лестничную площадку и продолжил избивать ногами. Он душил женщину, перекрывая доступ кислорода, и не переставал угрожать убийством», — написала Сударенко у себя telegram-канале.

По ее словам, нападавший был признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. Суд постановил направить его на принудительное лечение, но мужчина проигнорировал это решение — на время следствия его даже не взяли под стражу. Из-за этого пострадавшая месяцами не решалась возвращаться домой, опасаясь за свою жизнь.

«Я билась во все возможные двери, а вы помогли мне меньше чем за сутки после моего обращения. Благодаря вашей отзывчивости я наконец-то могу вернуться домой!» — заявила женщина омбудсмену.

Для решения вопроса Сударенко связалась с ГУ МВД по Челябинской области с просьбой найти и доставить агрессора в больницу. Уже через несколько часов решение суда было исполнено. Она поблагодарила полицию за оперативность.

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Жительница Челябинска стала жертвой нападения соседа, страдающего шизофренией. Испуганная женщина пришла за помощью к региональному уполномоченному по правам человека Юлии Сударенко.  «Суд установил, что мужчина подбежал к ней в подъезде с криками „Убью тебя!“, нанес не менее пяти ударов по голове, повалил на лестничную площадку и продолжил избивать ногами. Он душил женщину, перекрывая доступ кислорода, и не переставал угрожать убийством», — написала Сударенко у себя telegram-канале. По ее словам, нападавший был признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. Суд постановил направить его на принудительное лечение, но мужчина проигнорировал это решение — на время следствия его даже не взяли под стражу. Из-за этого пострадавшая месяцами не решалась возвращаться домой, опасаясь за свою жизнь. «Я билась во все возможные двери, а вы помогли мне меньше чем за сутки после моего обращения. Благодаря вашей отзывчивости я наконец-то могу вернуться домой!» — заявила женщина омбудсмену. Для решения вопроса Сударенко связалась с ГУ МВД по Челябинской области с просьбой найти и доставить агрессора в больницу. Уже через несколько часов решение суда было исполнено. Она поблагодарила полицию за оперативность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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