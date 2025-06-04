Жительница Челябинска стала жертвой нападения соседа, страдающего шизофренией. Испуганная женщина пришла за помощью к региональному уполномоченному по правам человека Юлии Сударенко.
«Суд установил, что мужчина подбежал к ней в подъезде с криками „Убью тебя!“, нанес не менее пяти ударов по голове, повалил на лестничную площадку и продолжил избивать ногами. Он душил женщину, перекрывая доступ кислорода, и не переставал угрожать убийством», — написала Сударенко у себя telegram-канале.
По ее словам, нападавший был признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. Суд постановил направить его на принудительное лечение, но мужчина проигнорировал это решение — на время следствия его даже не взяли под стражу. Из-за этого пострадавшая месяцами не решалась возвращаться домой, опасаясь за свою жизнь.
«Я билась во все возможные двери, а вы помогли мне меньше чем за сутки после моего обращения. Благодаря вашей отзывчивости я наконец-то могу вернуться домой!» — заявила женщина омбудсмену.
Для решения вопроса Сударенко связалась с ГУ МВД по Челябинской области с просьбой найти и доставить агрессора в больницу. Уже через несколько часов решение суда было исполнено. Она поблагодарила полицию за оперативность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!