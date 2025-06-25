Первоклассников из присоединенных к Челябинску поселков ждут в школах города

Семьи из поселков Пригородный и Западный, присоединенных к Челябинску, уже в сентябре смогут отдать первоклассников в городские школы. Приемная кампания для них стартует 6 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Несмотря на переходный период, дети из новых районов в сентябре пойдут в школы Челябинска. Сейчас важно обеспечить каждой семье понимание, куда и как можно подать документы», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
По поручению главы города Алексея Лошкина представители администрации встретились с инициативной группой микрорайона «Парковый Премиум» (поселок Пригородный), чтобы разъяснить порядок поступления. Родителям сообщили, что уже 4 июля будет опубликован перечень свободных мест в школах. Подать заявление можно будет с 9:00 6 июля через портал Госуслуг или лично в школу.
Семьям предложили рассмотреть школы № 36, 129, 150, 151, 154, и те, что расположенные рядом с местом работы родителей. Городские власти также прорабатывают вопрос об открытии в микрорайоне учреждение допобразования.
Поселки Западный и Пригородный официально решили включить в состав Челябинска в апреле на заседании заксобрания региона. Ранее они относились к Сосновскому району. В администрации Центрального района города создадут подразделение, отвечающее за оперативное решение вопросов жителей Пригородного и Западного.
Депутаты гордумы Челябинска накануне проинспектировали благоустройство территорий. В августе они вновь проверят как идут работы по устройству качества дорог, освещения, остановок и пешеходных зон.
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