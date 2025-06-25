В Челябинской области начали падать цены на овощи

В Челябинской области помидоры подешевели на 33,1%
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость помидоров в Челябинске за месяц упала на треть
Стоимость помидоров в Челябинске за месяц упала на треть Фото:

В Челябинске за месяц снизились цены на овощи — на фоне майского пика в июне стоимость упала на 22–35%. Больше всего подешевели помидоры, капуста и кабачки, согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах.

Помидоры показали максимальное снижение — минус 33,1%. В июне килограмм стоит в среднем 185,4 рубля против 277,3 рубля в мае.

Огурцы стали дешевле на 22,5%. Средняя цена упала с 158,1 рубля за килограмм до 122,5 рубля.

Капуста за месяц потеряла в цене 24,1% — с 77 рублей до 58,4 рубля за килограмм. Подешевели и кабачки. Майская стоимость — 217,5 рубля — в июне сократилась до 121,7 рубля, то есть на 44%. Цены варьируются в зависимости от магазина, однако снижение показали все крупные торговые сети.

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В Челябинске за месяц снизились цены на овощи — на фоне майского пика в июне стоимость упала на 22–35%. Больше всего подешевели помидоры, капуста и кабачки, согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах. Помидоры показали максимальное снижение — минус 33,1%. В июне килограмм стоит в среднем 185,4 рубля против 277,3 рубля в мае. Огурцы стали дешевле на 22,5%. Средняя цена упала с 158,1 рубля за килограмм до 122,5 рубля. Капуста за месяц потеряла в цене 24,1% — с 77 рублей до 58,4 рубля за килограмм. Подешевели и кабачки. Майская стоимость — 217,5 рубля — в июне сократилась до 121,7 рубля, то есть на 44%. Цены варьируются в зависимости от магазина, однако снижение показали все крупные торговые сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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