В Челябинске по генетическим следам на ремне от сумки спустя четыре года нашли преступника

В Челябинской области раскрыли дело о жестоком нападении на школьницу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанному предъявлено обвинение по статье за разбой
Задержанному предъявлено обвинение по статье за разбой Фото:

В Челябинской области спустя несколько лет по генетическим следам на ремне от сумки удалось найти преступника, напавшего на школьницу в селе Миасском. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). 

«В момент произошедших событий установить личность и местонахождение нападавшего не представилось возможным. Но на оставленном ремне от сумки сохранились генетические следы преступника, которые следователь своевременно изъял во время первоначальных следственных действий. Они были поставлены на учет в федеральную базу данных геномной информации», — сообщила пресс-служба СУ СК по Челябинской области в telegram-канале. 

Случай произошел 21 августа 2021 года в селе Миасское Красноармейского района. Пьяный мужчина напал на школьницу и несколько раз ударил ее по голове и туловищу. Затем схватил за волосы и попытался силой отнять телефон. Девочка оказала сопротивление и тогда нападавший решил сорвать с ее плеча сумку, оставив в руках только ремень. 

Преступника удалось поймать спустя несколько лет, когда он стал фигурантом другого дела, связанного с воровством в Челябинске. Его генетический профиль совпал со следами ДНК, обнаруженными на фрагменте ремня.

Мужчина признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 162 УК РФ (разбой). Дело передано в суд. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области спустя несколько лет по генетическим следам на ремне от сумки удалось найти преступника, напавшего на школьницу в селе Миасском. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).  «В момент произошедших событий установить личность и местонахождение нападавшего не представилось возможным. Но на оставленном ремне от сумки сохранились генетические следы преступника, которые следователь своевременно изъял во время первоначальных следственных действий. Они были поставлены на учет в федеральную базу данных геномной информации», — сообщила пресс-служба СУ СК по Челябинской области в telegram-канале.  Случай произошел 21 августа 2021 года в селе Миасское Красноармейского района. Пьяный мужчина напал на школьницу и несколько раз ударил ее по голове и туловищу. Затем схватил за волосы и попытался силой отнять телефон. Девочка оказала сопротивление и тогда нападавший решил сорвать с ее плеча сумку, оставив в руках только ремень.  Преступника удалось поймать спустя несколько лет, когда он стал фигурантом другого дела, связанного с воровством в Челябинске. Его генетический профиль совпал со следами ДНК, обнаруженными на фрагменте ремня. Мужчина признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 162 УК РФ (разбой). Дело передано в суд. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...