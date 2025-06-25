В Челябинске по генетическим следам на ремне от сумки спустя четыре года нашли преступника

В Челябинской области спустя несколько лет по генетическим следам на ремне от сумки удалось найти преступника, напавшего на школьницу в селе Миасском. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«В момент произошедших событий установить личность и местонахождение нападавшего не представилось возможным. Но на оставленном ремне от сумки сохранились генетические следы преступника, которые следователь своевременно изъял во время первоначальных следственных действий. Они были поставлены на учет в федеральную базу данных геномной информации», — сообщила пресс-служба СУ СК по Челябинской области в telegram-канале.
Случай произошел 21 августа 2021 года в селе Миасское Красноармейского района. Пьяный мужчина напал на школьницу и несколько раз ударил ее по голове и туловищу. Затем схватил за волосы и попытался силой отнять телефон. Девочка оказала сопротивление и тогда нападавший решил сорвать с ее плеча сумку, оставив в руках только ремень.
Преступника удалось поймать спустя несколько лет, когда он стал фигурантом другого дела, связанного с воровством в Челябинске. Его генетический профиль совпал со следами ДНК, обнаруженными на фрагменте ремня.
Мужчина признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 162 УК РФ (разбой). Дело передано в суд.
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