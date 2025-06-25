В поселке Красное поле в Сосновском районе, который также называют челябинской «рублевкой» за близость к городу, застройщик ООО СЗ «Бетотек на Космонавтов» построит новый высотный жилой комплекс. Строительство ЖК одобрила «Маг экспертиза», его возведут к концу 2027 года, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство десятиэтажного дома в жилом комплексе в Сосновском районе в поселке Красное поле по улице Космонавтов. Застройщик — ООО СЗ „Бетотек на Космонавтов“», — сообщается на сайте.
Планируется возвести новый панельный многоквартирный дом на 100 квартир. Его общая жилая площадь — 4400 квадратных метров. В доме будут однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Их площадь в среднем достигнет 44 квадратных метров. На придомовой территории будет 53 места для автопарковки. Также планируется благоустроить придомовую территорию. Там появятся детская, спортивная площадки и площадка для сбора мусора.
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