В Красноармейском районе Челябинской области водитель иномарки погиб в ДТП. Мужчина выезжал с второстепенной дороги и не уступил другому водителю, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ.
«На 26 километре автодороги Восточный обход Челябинска водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Haval столкнулся с Geely Tugella под управлением водителя 2000 года рождения. Водитель Haval скончался на месте, второй участник движения вместе с пассажиром доставлены в медучреждение», — уточнили в ГАИ.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.
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