На челябинской трассе две иномарки столкнулись в смертельном ДТП. Фото

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Водитель Havala погиб на месте ДТП
Водитель Havala погиб на месте ДТП Фото:

В Красноармейском районе Челябинской области водитель иномарки погиб в ДТП. Мужчина выезжал с второстепенной дороги и не уступил другому водителю, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ.

«На 26 километре автодороги Восточный обход Челябинска водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Haval столкнулся с Geely Tugella под управлением водителя 2000 года рождения. Водитель Haval скончался на месте, второй участник движения вместе с пассажиром доставлены в медучреждение», — уточнили в ГАИ.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

Автомобили столкнулись в Красноармейском районе
Автомобили столкнулись в Красноармейском районе
Фото:

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В Красноармейском районе Челябинской области водитель иномарки погиб в ДТП. Мужчина выезжал с второстепенной дороги и не уступил другому водителю, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ. «На 26 километре автодороги Восточный обход Челябинска водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Haval столкнулся с Geely Tugella под управлением водителя 2000 года рождения. Водитель Haval скончался на месте, второй участник движения вместе с пассажиром доставлены в медучреждение», — уточнили в ГАИ. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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