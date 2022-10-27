Миасский завод помог сохранить производство комбайнов в РФ

Продукция из Миасса смогла заместить импорт комплектующих для комбайнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод «Трек» из Миасса (Челябинская область) за счет своевременных поставок своих запчастей помог стабильной сборке российских комбайнов. Как URA.RU рассказала гендиректор предприятия Елена Падучина, проблемы с поставками у партнера в Ростове-на-Дону возникли в мае, но отношения сохранились до сих пор.

«Одна из востребованная модель комбайна могла стать дефицитной из-за отказа иностранных поставщиков обеспечить ростовское производство запчастями. Критическая ситуация в мае могла привести к остановке конвейера», — пояснила URA.RU Падучина.

Обращение с призывом подключиться к поставкам рулевых шарниров от завода «Ростсельмаш» поступило в апреле. Миасский завод перестроил производственный процесс, чтобы в короткие сроки изготовить большую партию товара. В итоге за прошедшие полгода «Трек» осуществил поставку уже четвертой партии. Своими запчастями миасцы закрыли потребность в шарнирах для одной из новых моделей комбайна.

В компании URA.RU пояснили, что сельхозмашины имеют ряд особенностей. При том, что скорости невысокие, нагрузка на агрегаты повышенная. Работоспособность должна быть обеспечена. Миасский завод дал гарантии, что поставляемые им наконечники продолжительный срок останутся в работоспособном состоянии. Защитные чехлы изделий выдерживают температуры до минус 70 градусов, что обеспечили с помощью технологии производства и требуемых материалов.

Процесс импортозамещения в отечественном производстве обеспечил сохранение выпуска в целом ряде отраслей промышленности. Проект запустили в правительстве РФ после того, как ряд государств объявил экономические санкции. Ограничения были анонсированы в связи с принятым решением о начале проведения спецоперации на Украине.