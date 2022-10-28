В Свердловской области разыскивают мужчину, загадочно пропавшего месяц назад. Фото

29 октября 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 2 октября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) разыскивают 39-летнего Антона Букарева. Его брат рассказал, что в последний раз Антон выходил на связь 2 октября, находясь в Полевском. «Мой брат Антон Букарев пропал. Обращался в полицию, там мне сказали, что в последний раз он был замечен в Каменске-Уральском», — сказал брат пропавшего мужчины корреспонденту URA.RU. Букарев занимался рубкой срубов, работал на частное лицо. Близкие пропавшего не знают, где именно работал мужчина. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начал поиски Антона. Волонтеры отмечают, что его рост — 175 сантиметров, у мужчины темно-русые волосы и голубые глаза. Во что именно был одет Антон — неизвестно. Если вы знаете местонахождение мужчины, то позвоните по номеру +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700-54-52. Близкие ищут Антона уже почти месяц Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) разыскивают 39-летнего Антона Букарева. Его брат рассказал, что в последний раз Антон выходил на связь 2 октября, находясь в Полевском. «Мой брат Антон Букарев пропал. Обращался в полицию, там мне сказали, что в последний раз он был замечен в Каменске-Уральском», — сказал брат пропавшего мужчины корреспонденту URA.RU. Букарев занимался рубкой срубов, работал на частное лицо. Близкие пропавшего не знают, где именно работал мужчина. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начал поиски Антона. Волонтеры отмечают, что его рост — 175 сантиметров, у мужчины темно-русые волосы и голубые глаза. Во что именно был одет Антон — неизвестно. Если вы знаете местонахождение мужчины, то позвоните по номеру +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700-54-52.