В ХМАО придет резкое похолодание и снег

В ХМАО придет похолодание до -12 градусов и снег с дождем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ХМАО придет похолодание до -12 градусов ночью и снег с дождем, при этом дневная температура в среднем будет составлять от -3 до +4 градусов. Также ожидается ветер с порывами до 12 м/с. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«В отдельных районах небольшой снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью -2,-7 градусов, днем +1,-4 градуса. 1 ноября в большинстве районов небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер южный 6-11 м/с. Температура ночью -1,-6 градусов, при прояснениях до -12 градусов, днем +2,-3 градуса. 2 ноября ночью 0,-5 градусов, днем +3,-2 градуса», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По информации онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске температура днем составит 2-3 градуса выше нуля, ночью будет опускаться до -2 градусов. В понедельник и вторник ожидается небольшой снег, в среду и четверг — небольшой дождь. Ветер до 16 м/с.

В Сургуте ожидается пасмурная погода, со вторника по четверг синоптики прогнозируют снег с дождем. Средняя дневная температура составит +2 градуса, ночью температура будет опускаться до -2 градусов. Ветер с порывами до 14 м/с.

В Нижневартовске также будет пасмурно, во вторник будет снег с дождем, а в среду и четверг ожидается небольшой дождь. Средняя температура днем составит 2-3 градуса выше нуля. Ветер ожидается с порывами до 14 м/с.