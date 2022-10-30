Ноябрь для Челябинской области начнется штормовым ветром, снегом и гололедом

31 октября 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Порывы ветра в некоторых районах области будут достигать 18 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 ноября и последующие дни в Челябинской области пройдут снегопады, дожди, дороги оледенеют. Об этом сообщает областной ЦГМС. «В отдельных районах ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также отложение гололеда и мокрого снега на провода. Местами порывы ветра до 18 метров в секунду», — сообщили URA.RU в областном гидрометцентре. Синоптики предупредили жителей об оледенении дорожного покрытия. При посещении горнозаводской зоны региона следует уделить особое внимание на состояние дороги. Данные участки считаются одними из самых опасных в области. Обильные слой снега выпал в Челябинской области в ночь на 31 октября. Трасса М-5 «Урал» оказалась не совсем готова для движения. Снежный покров и наледь вызвали сразу несколько ДТП. Например, в Кунашакском районе перевернулся автобус с вахтовиками из Казахстана, которые ехали на заработки в Екатеринбург. По данным министерства дорожного хозяйства региона, снегопад продлится несколько суток.

С 1 ноября и последующие дни в Челябинской области пройдут снегопады, дожди, дороги оледенеют. Об этом сообщает областной ЦГМС. «В отдельных районах ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также отложение гололеда и мокрого снега на провода. Местами порывы ветра до 18 метров в секунду», — сообщили URA.RU в областном гидрометцентре. Синоптики предупредили жителей об оледенении дорожного покрытия. При посещении горнозаводской зоны региона следует уделить особое внимание на состояние дороги. Данные участки считаются одними из самых опасных в области. Обильные слой снега выпал в Челябинской области в ночь на 31 октября. Трасса М-5 «Урал» оказалась не совсем готова для движения. Снежный покров и наледь вызвали сразу несколько ДТП. Например, в Кунашакском районе перевернулся автобус с вахтовиками из Казахстана, которые ехали на заработки в Екатеринбург. По данным министерства дорожного хозяйства региона, снегопад продлится несколько суток.