Ноябрь для Челябинской области начнется штормовым ветром, снегом и гололедом

С 1 ноября и последующие дни в Челябинской области пройдут снегопады, дожди, дороги оледенеют. Об этом сообщает областной ЦГМС.
«В отдельных районах ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также отложение гололеда и мокрого снега на провода. Местами порывы ветра до 18 метров в секунду», — сообщили URA.RU в областном гидрометцентре.
Синоптики предупредили жителей об оледенении дорожного покрытия. При посещении горнозаводской зоны региона следует уделить особое внимание на состояние дороги. Данные участки считаются одними из самых опасных в области.
Обильные слой снега выпал в Челябинской области в ночь на 31 октября. Трасса М-5 «Урал» оказалась не совсем готова для движения. Снежный покров и наледь вызвали сразу несколько ДТП. Например, в Кунашакском районе перевернулся автобус с вахтовиками из Казахстана, которые ехали на заработки в Екатеринбург. По данным министерства дорожного хозяйства региона, снегопад продлится несколько суток.
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