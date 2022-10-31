NBC News: Байден накричал на Зеленского

31 октября 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский созванивался с Джо Байденом в июне Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден повысил голос во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американский телеканал NBC News. «Телефонный разговор между двумя лидерами в июне разыгрался не так, как предыдущие. Байден вышел из себя, говорят люди, знакомые с этим звонком. Американский народ был довольно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине, сказал он, повысив голос, и Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности», — передает NBC News со ссылкой на источники. Байден рассказывал президенту Украины о том, что удалось согласовать еще один млрд долларов в качестве военной помощи. Но Зеленский сразу же начал говорить о дополнительной поддержке, в которой Украина нуждалась и которую не получила, что и разозлило президента США, отмечает издание. США поддерживают Киев из-за спецоперации РФ на Украине. Вашингтон неоднократно поставлял вооружение и финансовую помощь. 28 октября США решили выделить Украине военную помощь на сумму 275 млн долларов, передает «Национальная служба новостей». В него войдут РСЗО HIMARS, броневики, стрелковое оружие и артиллерийские снаряды, пишет «Утро.ру». Зеленский неоднократно заявлял о том, что Украине нужно еще больше поддержки. В апреле президент Украины потребовал от Запада ежемесячную помощь на сумму 7 мрлд долларов.

Президент США Джо Байден повысил голос во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американский телеканал NBC News. «Телефонный разговор между двумя лидерами в июне разыгрался не так, как предыдущие. Байден вышел из себя, говорят люди, знакомые с этим звонком. Американский народ был довольно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине, сказал он, повысив голос, и Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности», — передает NBC News со ссылкой на источники. Байден рассказывал президенту Украины о том, что удалось согласовать еще один млрд долларов в качестве военной помощи. Но Зеленский сразу же начал говорить о дополнительной поддержке, в которой Украина нуждалась и которую не получила, что и разозлило президента США, отмечает издание. США поддерживают Киев из-за спецоперации РФ на Украине. Вашингтон неоднократно поставлял вооружение и финансовую помощь. 28 октября США решили выделить Украине военную помощь на сумму 275 млн долларов, передает «Национальная служба новостей». В него войдут РСЗО HIMARS, броневики, стрелковое оружие и артиллерийские снаряды, пишет «Утро.ру». Зеленский неоднократно заявлял о том, что Украине нужно еще больше поддержки. В апреле президент Украины потребовал от Запада ежемесячную помощь на сумму 7 мрлд долларов.