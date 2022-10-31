Среднеуралец, стрелявший из ружья по своей жене, избежал колонии

Мужчина выстрелил в жену 13 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Среднеуральска (Свердловская область) Виктор Меньшиков, который застрелил жену из ружья, а затем накрыл тело одеялом и принес к трупу цветы, отправлен на принудительное лечение вместо заключения в колонии. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда Верхней Пышмы.

«Виктор Меньшиков направлен на принудительное лечение. Решение не обжаловали», — сообщили в суде.

Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина 13 февраля, живя в своей квартире с тяжело больной женой, выстрелил в нее из ружья, также был открыт огонь по шкафу. После убийства Меньшиков накрыл тело супруги одеялом и положил на него букет цветов.

Силовики сообщали, что соседи положительно отзывались о мужчине, раньше его не судили. Специально для убийства жены Меньшиков отпилил ствол у ружья. Местные жители, которые слышали выстрелы, уверяли, что мужчина открыл огонь из окна, однако полиция опровергла это.