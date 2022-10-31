31 октября 2022

Среднеуралец, стрелявший из ружья по своей жене, избежал колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Мужчина выстрелил в жену 13 февраля Фото:

Житель Среднеуральска (Свердловская область) Виктор Меньшиков, который застрелил жену из ружья, а затем накрыл тело одеялом и принес к трупу цветы, отправлен на принудительное лечение вместо заключения в колонии. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда Верхней Пышмы.

«Виктор Меньшиков направлен на принудительное лечение. Решение не обжаловали», — сообщили в суде.

Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина 13 февраля, живя в своей квартире с тяжело больной женой, выстрелил в нее из ружья, также был открыт огонь по шкафу. После убийства Меньшиков накрыл тело супруги одеялом и положил на него букет цветов.

Силовики сообщали, что соседи положительно отзывались о мужчине, раньше его не судили. Специально для убийства жены Меньшиков отпилил ствол у ружья. Местные жители, которые слышали выстрелы, уверяли, что мужчина открыл огонь из окна, однако полиция опровергла это.

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Житель Среднеуральска (Свердловская область) Виктор Меньшиков, который застрелил жену из ружья, а затем накрыл тело одеялом и принес к трупу цветы, отправлен на принудительное лечение вместо заключения в колонии. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда Верхней Пышмы. «Виктор Меньшиков направлен на принудительное лечение. Решение не обжаловали», — сообщили в суде. Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина 13 февраля, живя в своей квартире с тяжело больной женой, выстрелил в нее из ружья, также был открыт огонь по шкафу. После убийства Меньшиков накрыл тело супруги одеялом и положил на него букет цветов. Силовики сообщали, что соседи положительно отзывались о мужчине, раньше его не судили. Специально для убийства жены Меньшиков отпилил ствол у ружья. Местные жители, которые слышали выстрелы, уверяли, что мужчина открыл огонь из окна, однако полиция опровергла это.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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