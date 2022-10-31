31 октября 2022

Мобилизованные на полигоне в Чебаркуле пожаловались на высокие цены

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, киоск, колючая проволока, армия, военные, военторг, камуфляж, мирная миссия2018
В основном предприниматели завышают цены на товары первой необходимости Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные, проходящие боевое слаживание на полигоне в Чебаркуле, в разговоре с главой района Владимиром Пупыревым пожаловались на высокие цены в торговых точках, расположенных на территории лагеря. Глава района подтвердил это URA.RU, и сообщил, что в основном предприниматели повышают цены на предметы первой необходимости.

«В основном цены завышаются на предметы первой необходимости, такие, как бритвы, зубные щетки. Но такое происходит не на всех точках», — сообщил URA.RU Пупырев.

По словам главы района, в данный момент на полигоне работает около 20 торговых объектов, и их количество постоянно пополняется. Пупырев назвал это хорошей тенденцией, хотя бы с точки зрения конкуренции. В павильонах военнослужащие могут найти практически все необходимое начиная от питания до средств гигиены.

Также Пупырев рассказал, что его порадовало настроение мобилизованных. Настрой у всех боевой, атмосфера в лагере рабочая, жалоб на условия проживания нет.

С начала частичной мобилизации, многие военторги и магазины спецэкипировки решили нажиться, и стали накручивать цены на продукцию. Мобилизованные были вынуждены тратить десятки тысяч рублей для подготовки к отправке. После проведения проверок Генпрокуратура сообщила, что к спекулянтам будут применены жесткие меры.

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Мобилизованные, проходящие боевое слаживание на полигоне в Чебаркуле, в разговоре с главой района Владимиром Пупыревым пожаловались на высокие цены в торговых точках, расположенных на территории лагеря. Глава района подтвердил это URA.RU, и сообщил, что в основном предприниматели повышают цены на предметы первой необходимости. «В основном цены завышаются на предметы первой необходимости, такие, как бритвы, зубные щетки. Но такое происходит не на всех точках», — сообщил URA.RU Пупырев. По словам главы района, в данный момент на полигоне работает около 20 торговых объектов, и их количество постоянно пополняется. Пупырев назвал это хорошей тенденцией, хотя бы с точки зрения конкуренции. В павильонах военнослужащие могут найти практически все необходимое начиная от питания до средств гигиены. Также Пупырев рассказал, что его порадовало настроение мобилизованных. Настрой у всех боевой, атмосфера в лагере рабочая, жалоб на условия проживания нет. С начала частичной мобилизации, многие военторги и магазины спецэкипировки решили нажиться, и стали накручивать цены на продукцию. Мобилизованные были вынуждены тратить десятки тысяч рублей для подготовки к отправке. После проведения проверок Генпрокуратура сообщила, что к спекулянтам будут применены жесткие меры.
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Ссылки по теме
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