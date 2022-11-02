02 ноября 2022

Депутат Шеремет назвал условие для поездки Зеленского в Крым

Депутат Шеремет: Зеленский попадет в Крым только в автозаке
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Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский сможет увидеть Крым только из окна автозака Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сможет увидеть Крым из окна автозака. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от полуострова Михаил Шеремет.

«Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников», — приводит слова депутата РИА Новости. Из окна автомобиля для преступников будут видны море, Крым и Крымский мост, добавил Шеремет. Он также отметил, что агрессия по отношению к полуострову будет жестко пресекаться.

Ранее Зеленский в интервью Ceska televize заявил, что после своей победы в конфликте с Россией первым делом поедет в Крым, чтобы посмотреть на море, передает RT. Депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик заявил, что мечта президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы увидеть крымское море сбудется, когда он «увидит его на картинках в тюрьме».

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Президент Украины Владимир Зеленский сможет увидеть Крым из окна автозака. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от полуострова Михаил Шеремет. «Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников», — приводит слова депутата РИА Новости. Из окна автомобиля для преступников будут видны море, Крым и Крымский мост, добавил Шеремет. Он также отметил, что агрессия по отношению к полуострову будет жестко пресекаться. Ранее Зеленский в интервью Ceska televize заявил, что после своей победы в конфликте с Россией первым делом поедет в Крым, чтобы посмотреть на море, передает RT. Депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик заявил, что мечта президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы увидеть крымское море сбудется, когда он «увидит его на картинках в тюрьме».
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