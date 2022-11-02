Глава Кунашакского района Челябинской области Сибагатулла Аминов посетил земляков в всероссийском лагере для мобилизованных в Чебаркуле. Как он сообщил в своих социальных сетях, с его района в лагере находится свыше 90 человек.
«Увидев их лица, я в очередной раз понял, что эти мужики боевые, дисциплинированные, полные оптимизма и заряженные на победу. В толпе уже кричали „дайте автоматы, мы хотим в бой!“», — написал Аминов на своей странице в «ВКонтакте».
Глава района уточнил, что пообщаться с каждым мобилизованным с района не получилось. А те, с которыми удалось, скромно отвечали, что у них все имеется. Начальник штаба городка также заверил, что солдаты обеспечены всем необходимым. Несмотря на это, по словам Аминова, в ближайшее время от района в лагерь отправят очередную партию гуманитарной помощи.
Лагерь для мобилизованных под Чебаркулем возвели за 12 дней. В нем имеется все необходимое для комфортного проживания военных. Сейчас там проходят боевое слаживание последние мобилизованные жители и добровольцы.
Частичная мобилизация длилась в России больше месяца, с 24 сентября по 28 октября. Как доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину, мобилизационное задание в 300 тысяч человек выполнено. Сейчас военкоматы продолжают доукомплектование группировок войск за счет добровольцев и кандидатов на подписание контракта.
Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов пообщался с мобилизованными жителями района
Фото: Сибагатулла Аминов в «ВКонтакте»
Мобилизованные ответили Аминову, что у них все есть
Фото: Сибагатулла Аминов в «ВКонтакте»
Мобилизованные горят желанием принять участие в СВО
Глава Кунашакского района Челябинской области Сибагатулла Аминов посетил земляков в всероссийском лагере для мобилизованных в Чебаркуле. Как он сообщил в своих социальных сетях, с его района в лагере находится свыше 90 человек. «Увидев их лица, я в очередной раз понял, что эти мужики боевые, дисциплинированные, полные оптимизма и заряженные на победу. В толпе уже кричали „дайте автоматы, мы хотим в бой!“», — написал Аминов на своей странице в «ВКонтакте». Глава района уточнил, что пообщаться с каждым мобилизованным с района не получилось. А те, с которыми удалось, скромно отвечали, что у них все имеется. Начальник штаба городка также заверил, что солдаты обеспечены всем необходимым. Несмотря на это, по словам Аминова, в ближайшее время от района в лагерь отправят очередную партию гуманитарной помощи. Лагерь для мобилизованных под Чебаркулем возвели за 12 дней. В нем имеется все необходимое для комфортного проживания военных. Сейчас там проходят боевое слаживание последние мобилизованные жители и добровольцы. Частичная мобилизация длилась в России больше месяца, с 24 сентября по 28 октября. Как доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину, мобилизационное задание в 300 тысяч человек выполнено. Сейчас военкоматы продолжают доукомплектование группировок войск за счет добровольцев и кандидатов на подписание контракта.