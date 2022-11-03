03 ноября 2022

В Нижневартовске собрали письма для военнослужащих. Фото

В Нижневартовске собрали письма для военнослужащи
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День народного единства. Москва, сцена, день народного единства, темникова елена, россия объединяет, зрители
В День народного единства горожане написали письма для военнослужащих Фото:
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Жители Нижневартовска (ХМАО) присоединились к акции «Письмо солдату». В День народного единства горожане написали письма для военнослужащих, сообщается в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Конверты с пожеланиями полетят из Нижневартовска военнослужащим российской армии и мобилизованным югорчанам. В своих посланиях взрослые и дети благодарят ребят и желают поскорее вернуться домой», — отмечается в сообщении.

Присоединиться к акции могут все желающие. Письма и детские рисунки принимают в пунктах сбора помощи в муниципалитетах округа.

В День народного единства в городах Югры прошли праздничные мероприятия. В Ханты-Мансийске губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила региональные награды за вклад в развитие межэтнических отношений трем жителям округа.

Жители Нижневартовска в День народного единства писали письма военнослужащим
Дети рисовали для бойцов рисунки

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Жители Нижневартовска (ХМАО) присоединились к акции «Письмо солдату». В День народного единства горожане написали письма для военнослужащих, сообщается в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Конверты с пожеланиями полетят из Нижневартовска военнослужащим российской армии и мобилизованным югорчанам. В своих посланиях взрослые и дети благодарят ребят и желают поскорее вернуться домой», — отмечается в сообщении. Присоединиться к акции могут все желающие. Письма и детские рисунки принимают в пунктах сбора помощи в муниципалитетах округа. В День народного единства в городах Югры прошли праздничные мероприятия. В Ханты-Мансийске губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила региональные награды за вклад в развитие межэтнических отношений трем жителям округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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