В Нижневартовске собрали письма для военнослужащих. Фото

В Нижневартовске собрали письма для военнослужащи

04 ноября 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

В День народного единства горожане написали письма для военнослужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Нижневартовска (ХМАО) присоединились к акции «Письмо солдату». В День народного единства горожане написали письма для военнослужащих, сообщается в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Конверты с пожеланиями полетят из Нижневартовска военнослужащим российской армии и мобилизованным югорчанам. В своих посланиях взрослые и дети благодарят ребят и желают поскорее вернуться домой», — отмечается в сообщении. Присоединиться к акции могут все желающие. Письма и детские рисунки принимают в пунктах сбора помощи в муниципалитетах округа. В День народного единства в городах Югры прошли праздничные мероприятия. В Ханты-Мансийске губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила региональные награды за вклад в развитие межэтнических отношений трем жителям округа. Жители Нижневартовска в День народного единства писали письма военнослужащим «Официальный Нижневартовск», «ВКонтакте» Дети рисовали для бойцов рисунки «Официальный Нижневартовск», «ВКонтакте»

Жители Нижневартовска (ХМАО) присоединились к акции «Письмо солдату». В День народного единства горожане написали письма для военнослужащих, сообщается в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Конверты с пожеланиями полетят из Нижневартовска военнослужащим российской армии и мобилизованным югорчанам. В своих посланиях взрослые и дети благодарят ребят и желают поскорее вернуться домой», — отмечается в сообщении. Присоединиться к акции могут все желающие. Письма и детские рисунки принимают в пунктах сбора помощи в муниципалитетах округа. В День народного единства в городах Югры прошли праздничные мероприятия. В Ханты-Мансийске губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила региональные награды за вклад в развитие межэтнических отношений трем жителям округа.