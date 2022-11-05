США создает в Германии штаб по поставкам вооружений Украине

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США поставляют вооружение Украине с первых месяцев спецоперации Фото:

США создает в Германии координационный штаб по вопросам безопасности, который будет решать вопросы помощи Украине по поставкам вооружений. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

«Я рада сообщить, что для поддержания уровня нашего содействия Украине в сфере безопасности министерство создаст Группу помощи Украине, которую мы будем называть SAG-U. Группа будет представлять собой специальный штаб в Висбадене, Германия, под руководством Европейского командования вооруженных сил», — сказала она. Трансляцию Минобороны США вело в «Твиттере».

По словам представителя американского оборонного ведомства, новая штаб-квартира поможет США продолжить оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе. Речь идет о поставках вооружений.

США ведет активную деятельность в сфере сотрудничества с Украиной и военной помощи ей. Так, в пятницу Киев посетил советник американского президента Байдена Джейк Салливан. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и даже получил от него награду — орден Ярослава Мудрого второй степени.

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США создает в Германии координационный штаб по вопросам безопасности, который будет решать вопросы помощи Украине по поставкам вооружений. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. «Я рада сообщить, что для поддержания уровня нашего содействия Украине в сфере безопасности министерство создаст Группу помощи Украине, которую мы будем называть SAG-U. Группа будет представлять собой специальный штаб в Висбадене, Германия, под руководством Европейского командования вооруженных сил», — сказала она. Трансляцию Минобороны США вело в «Твиттере». По словам представителя американского оборонного ведомства, новая штаб-квартира поможет США продолжить оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе. Речь идет о поставках вооружений. США ведет активную деятельность в сфере сотрудничества с Украиной и военной помощи ей. Так, в пятницу Киев посетил советник американского президента Байдена Джейк Салливан. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и даже получил от него награду — орден Ярослава Мудрого второй степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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