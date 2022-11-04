Самолет Минобороны РФ, у которого треснуло лобовое стекло, сел в Екатеринбурге

05 ноября 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 4 ноября (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет Ту-154, выполнявший 4 ноября рейс по маршруту Екатеринбург — Новосибирск, посадили в Кольцово из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «По докладу ЭВС произошло растрескивание лобового стекла. Командир самолета принял решение вернуться на аэродром Кольцово», — говорится в сообщении. Эксплуатантом самолета является Министерство обороны РФ, отмечает telegram-канал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в региональный центр новосибирской единой системы организации воздушного движения (ЕС ОРВД). На момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало, что рейс Utair из Екатеринбурга в ХМАО задержали на сутки. Рейс переносили из-за непогоды.

Самолет Ту-154, выполнявший 4 ноября рейс по маршруту Екатеринбург — Новосибирск, посадили в Кольцово из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «По докладу ЭВС произошло растрескивание лобового стекла. Командир самолета принял решение вернуться на аэродром Кольцово», — говорится в сообщении. Эксплуатантом самолета является Министерство обороны РФ, отмечает telegram-канал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в региональный центр новосибирской единой системы организации воздушного движения (ЕС ОРВД). На момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало, что рейс Utair из Екатеринбурга в ХМАО задержали на сутки. Рейс переносили из-за непогоды.