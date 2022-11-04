04 ноября 2022
03 ноября 2022

Самолет Минобороны РФ, у которого треснуло лобовое стекло, сел в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй в Академическом районе. Екатеринбург, полет, самолет, перелет, авиакомпания аэрофлот
Инцидент произошел 4 ноября (фото из архива) Фото:

Самолет Ту-154, выполнявший 4 ноября рейс по маршруту Екатеринбург — Новосибирск, посадили в Кольцово из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«По докладу ЭВС произошло растрескивание лобового стекла. Командир самолета принял решение вернуться на аэродром Кольцово», — говорится в сообщении.

Эксплуатантом самолета является Министерство обороны РФ, отмечает telegram-канал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в региональный центр новосибирской единой системы организации воздушного движения (ЕС ОРВД). На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее агентство писало, что рейс Utair из Екатеринбурга в ХМАО задержали на сутки. Рейс переносили из-за непогоды.

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Самолет Ту-154, выполнявший 4 ноября рейс по маршруту Екатеринбург — Новосибирск, посадили в Кольцово из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «По докладу ЭВС произошло растрескивание лобового стекла. Командир самолета принял решение вернуться на аэродром Кольцово», — говорится в сообщении. Эксплуатантом самолета является Министерство обороны РФ, отмечает telegram-канал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в региональный центр новосибирской единой системы организации воздушного движения (ЕС ОРВД). На момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало, что рейс Utair из Екатеринбурга в ХМАО задержали на сутки. Рейс переносили из-за непогоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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