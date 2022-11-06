В Челябинске снесут посты полиции в поселке Шершни и на Свердловском тракте

Посты ДПС демонтируют в поселке Шершни и на Свердловском тракте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске снесут посты ДПС (дорожно-патрульной службы) в поселке Шершни и на Свердловском тракте. Об этом на аппаратном совещании 7 ноября мэру Наталье Котовой сообщила замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Посты ДПС в поселке Шершни и на Свердловском тракте снесут. Контракты на эти работы заключены», — рассказала Рыльская.

По ее словам, в Челябинске расселили 457 жителей из ветхоаварийных домов площадью 5 тысяч 426 квадратных метров. Также в работе находятся документы по переселению еще 27 семей. При расселении челябинцам было предоставлено 44 объекта коммерческого фонда и десять жилых помещений в доме ветеранов.

Ранее Надежда Рыльская отметила, семь ветхих домов в Челябинске уже направлены на фактический снос. Еще четыре дома были признаны ветхоаварийными и подлежащими демонтажу.