Песков: Россия готовит перечень условий для прекращения огня на Украине

Россия готовит и вскоре передаст Украине перечень условий для прекращения огня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, работа по подготовке соответствующего документа продолжается, и обмен списками условий между сторонами будет организован в ближайшее время.
«Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа продолжается, она ведется, российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной», — уточнил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он также пояснил, что обсуждение условий мирного урегулирования продолжается, и обе стороны согласились вести диалог в закрытом формате. В этом ключе Песков допустил потенциальную встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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