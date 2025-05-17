Песков: Россия готовит перечень условий для прекращения огня на Украине

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Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готовит для Киева перечень условий по прекращению огня
Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готовит для Киева перечень условий по прекращению огня Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия готовит и вскоре передаст Украине перечень условий для прекращения огня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, работа по подготовке соответствующего документа продолжается, и обмен списками условий между сторонами будет организован в ближайшее время.

«Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа продолжается, она ведется, российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной», — уточнил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он также пояснил, что обсуждение условий мирного урегулирования продолжается, и обе стороны согласились вести диалог в закрытом формате. В этом ключе Песков допустил потенциальную встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского

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Россия готовит и вскоре передаст Украине перечень условий для прекращения огня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, работа по подготовке соответствующего документа продолжается, и обмен списками условий между сторонами будет организован в ближайшее время. «Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа продолжается, она ведется, российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной», — уточнил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также пояснил, что обсуждение условий мирного урегулирования продолжается, и обе стороны согласились вести диалог в закрытом формате. В этом ключе Песков допустил потенциальную встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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