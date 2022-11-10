Эрдоган оценил решение Суровикина и Шойгу по Херсону

Эрдоган назвал позитивным решение РФ перебросить войска на херсонском направлении
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Виды Антоновского моста. Херсон, антоновский мост
Решение России по Херсону является позитивным шагом, заявил Эрдоган Фото:

Решение России переместить войска на левый берег Днепра на Херсонском направлении является позитивным шагом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Решение России по Херсону является позитивным шагом», — передает слова президента издание TRT Haber. Он озвучил оценку ситуации во время пресс-конференции в аэропорту Эсенбога перед визитом в Узбекистан.

Также президент Турции назвал успешным решение России касательно зернового коридора. «Это политика лидера», — сказал Эрдоган.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее России уже удалось освободить ЛНР, ДНР, большую часть Херсонской и Запорожской областей. В сентября на этих территориях прошел референдум, в результате которого жители решили присоединиться к РФ. По их мнению, это поможет освободиться от геноцида со стороны Киева.

Самая сложная ситуация сейчас складывается в Херсонской области, где ВСУ проводят масштабное наступление. 9 ноября армия РФ перегруппировалась на левый берег Днепра — RT.

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Решение России переместить войска на левый берег Днепра на Херсонском направлении является позитивным шагом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Решение России по Херсону является позитивным шагом», — передает слова президента издание TRT Haber. Он озвучил оценку ситуации во время пресс-конференции в аэропорту Эсенбога перед визитом в Узбекистан. Также президент Турции назвал успешным решение России касательно зернового коридора. «Это политика лидера», — сказал Эрдоган. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее России уже удалось освободить ЛНР, ДНР, большую часть Херсонской и Запорожской областей. В сентября на этих территориях прошел референдум, в результате которого жители решили присоединиться к РФ. По их мнению, это поможет освободиться от геноцида со стороны Киева. Самая сложная ситуация сейчас складывается в Херсонской области, где ВСУ проводят масштабное наступление. 9 ноября армия РФ перегруппировалась на левый берег Днепра — RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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