Эрдоган оценил решение Суровикина и Шойгу по Херсону

Эрдоган назвал позитивным решение РФ перебросить войска на херсонском направлении

10 ноября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Решение России по Херсону является позитивным шагом, заявил Эрдоган Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Решение России переместить войска на левый берег Днепра на Херсонском направлении является позитивным шагом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Решение России по Херсону является позитивным шагом», — передает слова президента издание TRT Haber. Он озвучил оценку ситуации во время пресс-конференции в аэропорту Эсенбога перед визитом в Узбекистан. Также президент Турции назвал успешным решение России касательно зернового коридора. «Это политика лидера», — сказал Эрдоган. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее России уже удалось освободить ЛНР, ДНР, большую часть Херсонской и Запорожской областей. В сентября на этих территориях прошел референдум, в результате которого жители решили присоединиться к РФ. По их мнению, это поможет освободиться от геноцида со стороны Киева. Самая сложная ситуация сейчас складывается в Херсонской области, где ВСУ проводят масштабное наступление. 9 ноября армия РФ перегруппировалась на левый берег Днепра — RT.

Решение России переместить войска на левый берег Днепра на Херсонском направлении является позитивным шагом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Решение России по Херсону является позитивным шагом», — передает слова президента издание TRT Haber. Он озвучил оценку ситуации во время пресс-конференции в аэропорту Эсенбога перед визитом в Узбекистан. Также президент Турции назвал успешным решение России касательно зернового коридора. «Это политика лидера», — сказал Эрдоган. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее России уже удалось освободить ЛНР, ДНР, большую часть Херсонской и Запорожской областей. В сентября на этих территориях прошел референдум, в результате которого жители решили присоединиться к РФ. По их мнению, это поможет освободиться от геноцида со стороны Киева. Самая сложная ситуация сейчас складывается в Херсонской области, где ВСУ проводят масштабное наступление. 9 ноября армия РФ перегруппировалась на левый берег Днепра — RT.