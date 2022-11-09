09 ноября 2022

Пермские власти субсидируют рейс в ХМАО из-за студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, регистрация на рейс, аэровокзал, пассажиры, ожиадание
Среди субсидируемых маршрутов из Перми 16 авианаправлений Фото:

Рейс «Пермь-Когалым (ХМАО)» попал в список субсидируемых авиамаршрутов из пермского аэропорта. Сейчас в Когалыме идет строительство филиала Пермского Политеха, в котором будут обучать специалистов нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

«Еще одним направлением станет Когалым, где реализуется один из крупнейших проектов — строительство образовательного центра-филиала пермского Политеха. Субсидирование авиаперелетов по этому направлению позволит обеспечивать регулярное транспортное сообщение между Пермью и Когалымом», — говорится на сайте кабмина. Будущие студенты филиала будут иметь возможность пройти учебную практику под руководством специалистов ПАО «Лукойл».

Бюджетные субсидии получат также направления из Перми в Калининград, Владикавказ, Минеральные Воды, Махачкалу, Астрахань, Волгоград, Мурманск, Нижний Новгород, Самару, Казань, Уфу, Тюмень, Новосибириск, Барнаул и Сургут. Из регионального бюджета в следующем году планируется выделить 262 млн рублей. Это на 2 млн рублей больше, чем в текущем году.

Также власти заявили, что в 2023 году планируется запуск авиасообщения между Пермью и Минском. Ранее полетную программу отменили из-за низкого спроса.

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Рейс «Пермь-Когалым (ХМАО)» попал в список субсидируемых авиамаршрутов из пермского аэропорта. Сейчас в Когалыме идет строительство филиала Пермского Политеха, в котором будут обучать специалистов нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает сайт краевого правительства. «Еще одним направлением станет Когалым, где реализуется один из крупнейших проектов — строительство образовательного центра-филиала пермского Политеха. Субсидирование авиаперелетов по этому направлению позволит обеспечивать регулярное транспортное сообщение между Пермью и Когалымом», — говорится на сайте кабмина. Будущие студенты филиала будут иметь возможность пройти учебную практику под руководством специалистов ПАО «Лукойл». Бюджетные субсидии получат также направления из Перми в Калининград, Владикавказ, Минеральные Воды, Махачкалу, Астрахань, Волгоград, Мурманск, Нижний Новгород, Самару, Казань, Уфу, Тюмень, Новосибириск, Барнаул и Сургут. Из регионального бюджета в следующем году планируется выделить 262 млн рублей. Это на 2 млн рублей больше, чем в текущем году. Также власти заявили, что в 2023 году планируется запуск авиасообщения между Пермью и Минском. Ранее полетную программу отменили из-за низкого спроса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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