Свердловский рецидивист убил свою пожилую родственницу

В Кировграде 37-летний рецидивист убил 73-летнюю пенсионерку

После совершения преступления злоумышленник пытался скрыться в Тюмени Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кировграде (Свердловская область) 37-летний рецидивист, который недавно вышел из колонии, убил 73-летнюю пенсионерку. Тело пожилой женщины обнаружили в квартире жилого дома. У женщины была колото-резаная рана головы. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“. В результате комплекса следственных действий установлен и задержан подозреваемый. Вину задержанный признал, пояснив, что совершил убийство в состоянии опьянения, на фоне личной неприязни к своей родственнице — пенсионерке. Суд заключил обвиняемого под стражу. Сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — сказано в сообщении.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленник после совершения преступления пытался скрыться в Тюмени, где его и задержали. «После убийства мужчина покинул территорию региона, но в течение суток его местонахождение было установлено сотрудниками полиции. Фигурант был задержан на территории города Тюмени, где он хотел встать на административный учет после освобождения. Мужчина бродяжничал», — отметил Горелых.

Ранее агентство писало, что в Ленинском районе Нижнего Тагила мужчину обвиняют в убийстве прохожего, с которым он поссорился на улице. Силовики установили, что преступление совершил ранее судимый 52-летний водитель-экспедитор.