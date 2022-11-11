Свердловчанин на машине сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

Мужчина на автомобиле темного цвета сбил 46-летнюю женщину на пешеходном переходе в поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) и уехал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД «Заречный».
«Водитель сбил 46-летнюю женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 11 ноября в 18:30.
Полицейским не удалось установить личность водителя и регистрационный номер автомобиля. Мужчина ехал по улице Горького, 25 в направлении выезда из поселка. «Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений. Если кто-либо владеет информацией о мужчине, просьба сообщить по номеру +7 (343) 777-13-02», — дополняют в пресс-службе ведомства.
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