Свердловчанин на машине сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

12 ноября 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Свердловчанин покинул место ДТП, теперь его ищет полиция Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчина на автомобиле темного цвета сбил 46-летнюю женщину на пешеходном переходе в поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) и уехал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД «Заречный». «Водитель сбил 46-летнюю женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 11 ноября в 18:30. Полицейским не удалось установить личность водителя и регистрационный номер автомобиля. Мужчина ехал по улице Горького, 25 в направлении выезда из поселка. «Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений. Если кто-либо владеет информацией о мужчине, просьба сообщить по номеру +7 (343) 777-13-02», — дополняют в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге внедорожник врезался в автомобиль скорой помощи, в котором везли пациента в реанимацию. Екатеринбуржца удалось доставить в больницу, однако там он скончался от сердечного приступа.

Мужчина на автомобиле темного цвета сбил 46-летнюю женщину на пешеходном переходе в поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) и уехал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД «Заречный». «Водитель сбил 46-летнюю женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 11 ноября в 18:30. Полицейским не удалось установить личность водителя и регистрационный номер автомобиля. Мужчина ехал по улице Горького, 25 в направлении выезда из поселка. «Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений. Если кто-либо владеет информацией о мужчине, просьба сообщить по номеру +7 (343) 777-13-02», — дополняют в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге внедорожник врезался в автомобиль скорой помощи, в котором везли пациента в реанимацию. Екатеринбуржца удалось доставить в больницу, однако там он скончался от сердечного приступа.